B-resol permet detectar quatre situacions d’assetjament escolar

L’aplicació B-resol, que forma part del Pla de prevenció de situacions d’assetjament escolar del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, comença a donar els seus fruits: ha permès detectar un total de quatre situacions d’assetjament escolar durant aquest curs, quatre casos de trastorns alimentaris i 15 problemàtiques de convivència. La simplicitat del procediment i l’anonimat que proporciona fan de l’aplicació digital «una eina molt útil per informar o denunciar situacions que es produeixen en l’àmbit escolar», va explicar ahir a l’ANA la directora del departament d’Inspecció i Qualitat Educativa del ministeri, Marie Pagès.



L’‘app’ també ajuda a identificar quatre casos de trastorns alimentaris i 15 problemes de convivència

L’avantatge de l’aplicació és que dona informació als centres escolars i als docents a la qual, sense la col·laboració dels alumnes, no hi podrien accedir. «La problemàtica de l’assetjament escolar rau en el fet que la persecució física i inclús psicològica que realitza un alumne contra un altre es manifesta lluny de la vista dels adults, en un context especialment hermètic on únicament tenen accés alguns companys», va destacar Pagès. L’aplicació B-resol ofereix als alumnes la possibilitat de notificar conflictes o assetjaments de manera anònima, en qualsevol moment del dia. D’aquesta manera, permet als responsables de les escoles identificar les problemàtiques i per poder intervenir i reconduir situacions «sovint molt problemàtiques», va afegir la directora de l’àrea.



L’aplicació també permet detectar altres tipus de problemàtiques individuals com per exemple «les que estan lligades a la salut emocional o al consum de tòxics», va assenyalar Pagès. «Aquestes situacions –continuava– tenen un punt en comú amb l’assetjament escolar: són conductes que es manifesten d’amagat dels adults i que només un grup reduït d’alumnes hi tenen accés. B-resol permet penetrar en aquest context hermètic als adults i deixa un marge d’obertura per recolzar els joves i intentar solucionar la situació», va precisar.

Solucions en comú

Les informacions obtingudes amb les denúncies anònimes a través de l’aplicació també han permès un treball específic dels docents amb els alumnes. Així, un total de 89 s’han tractat de manera específica en les classes de tutoria. Els tècnics del ministeri expliquen que l’aplicació aporta informació als responsables dels centres educatius sobre les problemàtiques reals i diverses que es donen entre els joves i que es poden abordar a través de la tutoria «abans que es repeteixin en el temps i es focalitzin amb els alumnes més vulnerables», va posar de valor Pagès.



Un total de cinc centres utilitzen l’app desenvolupada amb el suport d’Andorra Telecom. Es tracta de l’escola andorrana de segona ensenyança d’Encamp i els col·legis Maria Moliner, Sant Ermengol, Anna Maria Janer i Sagrada Família. El director general de l’empresa de telecomunicacions, Jordi Nadal, va assegurar a l’ANA que la tecnologia és percebuda a vegades com una amenaça, però que aporta molts beneficis. «L’aplicació B-resol és un magnífic exemple de com es poden detectar casos d’assetjament, sovint fins i tot amb situacions incipients, gràcies a un canal telemàtic anònim». Nadal va valorar com a «molt positius» els resultats obtinguts.