La Creu Roja dona assistència social a 1.548 persones

La Creu Roja va tancar l’any amb 12.000 hores de serveis de voluntariat, de les quals es van beneficiar 10.000 persones. Els serveis i activitats vinculades al socorrisme van ser les que van registrar el nombre més gran d’hores voluntàries arran dels 125 serveis preventius realitzats, que van suposar 7.062 hores. L’àrea de Formació va impartir 182 formacions de diferents nivells i temàtiques a les quals van assistir prop de 3.000 alumnes. Concretament, 1.666 estudiants van rebre formacions de primers auxilis destinades a infants i adolescents. En l’àmbit internacional, l’entitat va participar en projectes concrets de suport amb donacions per un valor total de 41.000 euros. Entre d’altres, va destacar l’ajut de 15.000 euros a Montenegro per acollir entre 4.000 i 5.000 persones refugiades.

Des del centre d’atenció del servei d’Intervenció social també es van gestionar 30.572 trucades, la majoria d’elles per temes de control d’agendes, seguretat i control de mobilitat. Tanmateix, el transport sociosanitari va registrar 10.543 serveis distribuïts entre les modalitats de transport adaptat, fos col·lectiu, individual o social.

L’àrea d’Intervenció social de la Creu Roja andorrana va donar assistència a 1.548 persones durant el 2018 a través dels programes i serveis que desenvolupa, entre els quals figura el Servei de Teleatenció Domiciliària (TAD), amb 420 usuaris, xifra que s’ha duplicat durant la darrera dècada. A més, l’entitat va guanyar un 64% més de socis l’últim any i ja més de 2.303, 899 més que el 2017. L’augment d’aportació de donatius privats va permetre a Creu Roja dependre menys de les subvencions del Govern. Si anys enrere havien suposat fins al 48% del pressupost anual, el 2018 van representar el 24%, va anunciar el president de l’entitat, Josep Pol, en la presentació de la memòria anual. Les quotes dels socis, per tant, van ser la principal font d’ingressos i van sumar 131.999 euros.

Per El Periòdic

