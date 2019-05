El Encants Vintage creix i ara ofereix roba de nadó i d’home

Unicef va donar ahir el tret de sortida a la nova edició dels Encants Vintage, que compta amb diferents novetats. D’una banda, els usuaris poden trobar roba de nadó totalment nova, donada per una botiga que ha tancat. De l’altra, hi ha un espai per a roba d’home. L’esdeveniment se celebra les tardes dels dijous i els divendres a l’hotel Tulip Inn Andorra d’Escaldes-Engordany.



La directora d’Unicef al Principat, Marta Alberch, va destacar que l’objectiu d’aquesta proposta, que ja és una cita consolidada, és «aconseguir el màxim possible de diners», per als programes per a la protecció dels infants més vulnerables de la República del Congo, els pigmeus. En aquest sentit, va recordar que el projecte va començar el 2012, quan va brindar accés a l’edició a 60 menors. Ara ja en són 1.500. A més, l’ONG també treballa perquè les poblacions nòmades tinguin accés a la salut, com per exemple, a les vacunacions.



L’ambaixadora dels Encants Vintage, la periodista i influencer Patricia Sañes, ha donat peces perquè es venguin al mercat solidari. «He donat algunes de les meves peces preferides i més estimades», va explicar Sañes, tot desitjant que «tinguin una bona acollida» i, per tant, ajudin a recaptar «molts diners» a favor dels projectes de l’Unicef Andorra a la República del Congo. Sañes va explicar que sempre ha defensat que «la moda és un mitjà per ajudar els altres; encara que la gent pugui pensar que és frívola, pot ser solidària». La influencer va afegir que coneix els projectes que s’estan fent al país africà i que quan li van proposar aquesta col·laboració no ho va dubtar. La seva presència pot ser un reclam perquè el mercat solidari pugui recaptar més diners i és que cal tenir en compte que Sañes compta amb més de 120.000 seguidors a Instagram.