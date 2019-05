El nou Executiu oficialitza el traspàs de carteres

Així doncs, l’exministre de Salut Carles Álvarez va passar el seu relleu a Joan Martínez Benazet. A Economia també es va produir el canvi entre Gilbert Saboya i Jordi Gallardo, qui serà el número dos de l’Executiu perquè al seu ministeri també compta amb la cartera de Presidència. Per la seva banda, Verònica Canals va recollir el testimoni de Francesc Camp al Ministeri de Turisme. El mateix va succeir al Ministeri de Funció Pública, on Judith Pallarés va agafar la cartera que Eva Descarrega ha dirigit els darrers anys. A Afers Socials, Victor Filloy va assumir les directrius que li va traslladar Ester Fenoll, exsecretària d’Estat i ara secretaria general del Govern. Una altra secretària d’Estat i actualment consellera general, Ester Molné, va traspassar les competències de Justícia i Interior a Josep Maria Rossell.

Per El Periòdic

