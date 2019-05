L’entrada de vehicles al país cau un 1,7% durant l’abril

Per país de residència, els visitants espanyols presenten una variació positiva d’un 12,6%, els visitants d’altres procedències augmenten un 14,5% i els visitants francesos disminueixen només un 2,6%.

El mes d’abril van entrar a Andorra un total de 323.774 vehicles, fet que va suposar una variació negativa de l’1,4% respecte al mes d’abril del 2018. Pel que fa a la frontera hispanoandorrana, la variació va ser del +2,7%, mentre que per la frontera francoandorrana del -9,8%. En aquest sentit, cal recordar que l’esllavissada que va provocar el tall de la carretera RN22 va produir-se el darrer cap de setmana d’abril.

Per El Periòdic

