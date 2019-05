L'associació del TDAH reclama més formació a les escoles per tractar infants amb el transtorn

La presidenta de l’associació Albatros, Inmaculada Forés, va reclamar en la reunió mantinguda amb el departament d’Inspecció i qualitat educativa del ministeri d’Educació, una major formació a les escoles a l’hora de tractar infants amb el transtorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat, conegut com a TDAH, arran dels neguits que havien rebut per part d’alguns pares.

Segons Forés, els pares «estan patint perquè veuen què falten recursos» als centres educatius. «Veuen que les mestres ho intenten però arriba un moment que es veuen superades perquè no arriben a ser capaços de gestionar aquesta persona» va expressar Forés, qui es va queixar que «els nens acaben sovint castigats en el pati o en el menjador. I al menjador o al pati no sempre hi ha mestres, sinó personal temporal que encara entén menys».

En aquest sentit, la presidenta d’Albatros va exposar que els infants amb TDAH tenen una major propensió a reaccionar amb «impulsivitat» davant de situacions on algú l’hagi provocat, ja que el nen presenta unes major dificultats a l’hora d’expressar-se i verbalitzar. Atès aquests obstacles, Forés va esgrimir que «si no saps com controlar al nen aleshores aquest acaba apartat socialment», raó per la qual és partidària «d’ensenyar des de petits a expressar els sentiments i no utilitzar tant la impulsivitat».

Aquesta formació al cos docent «s’hauria d’instaurar- com una estructura dins de l’escola» per a la presidenta d’Albatros, que va assegurar que de cara al curs vinent es tornaran a reunir amb Educació «perquè ens expliquin quines idees inclusives volen aplicar». Amb tot, Forés va afirmar que l’objectiu a curt termini és poder fer una comissió a tres bandes entre Afers Socials, Educació i Salut, els tres agents que intervenen en aquesta qüestió.

A l’horitzó d’Albatros també tenen com a prioritat «la difusió», motiu pel qual el proper 12 de juny celebraran una jornada informativa, en la qual es donaran a conèixer els tallers de mindfulness que organitzen, quelcom que es podria traslladar a l’àmbit educatiu. «El mindfulness és l’atenció plena, estar en el moment d’ara i aquí. I això és molt difícil per algú amb TDAH. És realment un entrenament del cervell per estar concentrat. Et proporcionen punts d’ancoratge perquè augmenti les funcions executives, justament on tenim del dèficit» va cloure Forés.