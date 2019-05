Els ‘riders’ més impacients

Abans del primer cap de setmana de la temporada al Vallnord Bike Park la Massana, els rètols de «circuit tancat» ja passaven desapercebuts als ulls d’aquells riders que estaven impacients per llançar-se pels circuits i baixar-hi a tota velocitat. Mentre un equip d’EL PERIÒDIC, la setmana passada, recorria les seves instal·lacions amb el director de l’equipament, Javier Belmonte, un cotxe va aturar-se just davant de l’inici del circuit Commençal, a peu de carretera, d’on van baixar tres ciclistes equipats i altament motivats. Amb prou feines deu minuts, ja s’havien posat el casc integral i havien muntat a la bicicleta per llançar-se camí avall i recórrer per dins del bosc els gairebé 700 metres de desnivell que separen aquell punt de la Massana.

«Tot i que encara estem treballant en el condicionament dels circuits i, tal com indiquen els cartells, estan tancats, hi ha molts riders que un cop desapareix la neu ja s’atreveixen amb els primers descensos», va comentar Belmonte. De fet, les màquines van completar la seva feina el passat divendres, just el dia abans de l’obertura de la part baixa del Bike Park, entre la Caubella i la Massana. Ahir, però, van reprendre la seva activitat des de la Caubella en direcció al pic del Cubil, ja que la previsió és obrir la totalitat de les instal·lacions, i durant tots els dies de la setmana, a partir del proper 14 de juny.

Mirada en l’horitzó

Aquesta temporada el Bike Park ofereix els mateixos circuits que l’any passat, que es divideixen per tipologies i nivells. «N’hi ha un total de 27, tres de cross-country, dos d’enduro i 22 de descens», va concretar Belmonte tot afegint que enguany no n’han creat cap de nou. De tota manera, com ja tenen en ment des de fa anys, la idea és seguir eixamplant les instal·lacions cap a Arinsal. «Ja hem recorregut la zona amb els tècnics mediambientals, que avaluen les nostres propostes per no interferir en la flora i la fauna, i hem començat a marcar alguns circuits», va avançar el director del Bike Park tot reconeixent que el futur del projecte penja sobretot de les eleccions comunals del desembre.

Després de registrar un pic de 700 bicicletes al 2018, enguany volen assolir la fita de les 1.000

Segons va indicar Belmonte, no obstant, aquest eixamplament també està condicionat pel volum d’usuaris. L’any passat, en els dies de major afluència, van comptabilitzar entre 600 i 700 bicicletes. «L’objectiu seria arribar a les 1.000; aleshores ja caldria una infraestructura més àmplia perquè si no, es generarien massa cues», va raonar tot apuntant que en les darreres temporades ha anat observant un increment en el nombre de dones.

Bon posicionament

El Vallnord Bike Park la Massana, segons va ressaltar Belmonte, està molt ben posicionat a Europa i l’objectiu és anar augmentant la facturació que representa en l’actualitat –entorn del 10%– perquè arribi al 50%. «Crec que és difícil», va reconèixer el director de la instal·lació. Tot i així, va considerar que la temporada d’hivern i d’estiu es complementen prou bé. «Els bikepatrols que ara s’ocupen de senyalitzar i mantenir el circuits, en època d’esquí són pisters», va exemplificar.