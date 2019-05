El Bike Park registra 33 evacuacions en helicòpter durant l’estiu del 2018

El Vallnord Bike Park la Massana va registrar fins a 33 evacuacions en helicòpter per accidents de diferent consideració durant la temporada d’estiu 2018. El director de la instal·lació, Javier Belmonte, va explicar en declaracions a aquest rotatiu que van rebre un total de 180 avisos de caigudes amb resultats tan diversos com una simple rascada al colze o al genoll, fractures en diverses parts del cos, lesions cervicals o traumatismes cranioencefàlics.

Tot admetent que la xifra és «molt elevada», Belmonte va argumentar que les «evacuacions a l’estiu són molt més complicades que a l’hivern, quan normalment n’hi ha unes quatre o cinc». Si bé durant la temporada d’esquí disposen de lliteres transportables que els permeten anar a recollir la persona accidentada en el lloc on es troba i traslladar-la fins a la base de la Caubella, on hi ha permanentment un metge, a l’estiu compten amb els buguis per desplaçar-se sobre tot tipus de terreny però moltes vegades els resulta impossible accedir a la meitat d’un circuit i, per tant, no els queda altra opció que fer venir l’helicòpter per evacuar la persona des de l’aire.

«Si nosaltres mateixos podem treure-la, ho fem i la traslladem a la base de la Caubella, però aquí igualment ha de venir una ambulància a recollir-la perquè ni comptem amb el títol necessari per donar-li auxili ni a l’estiu hi ha cap metge que pugui atendre-la», va indicar el responsable de l’equipament. De tota manera, va mostrar-se confiat que d’aquí dos o tres anys el Bike Park també pugui disposar d’aquest professional. «Entenc que encara no hi sigui perquè l’actual volum d’usuaris no en genera la necessitat, però és un dels objectius que volem assolir en els propers anys», va insistir Belmonte.

Màxima prevenció

Malgrat l’elevat nombre d’accidents, el director del Bike Park va assegurar que des de Vallnord la Massana «fem molt bona feina de prevenció». Segons va detallar, qualsevol obstacle artificial enmig d’un recorregut està indicat i, en cas que hi hagi algun tronc, arbre o arbust molt exposat, està protegit. «En aquest sentit, ja no podem fer més; i hem de tenir en compte que aquí es practica un esport de risc i, més enllà dels possibles excessos de velocitat, les caigudes són inevitables», va justificar Belmonte tot subratllant que «cap usuari els ha acusat mai de tenir la culpa d’un accident».