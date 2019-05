Gabri assegura que el compromís del vestidor ha estat la clau

L’entrenador de l’FC Andorra, Gabri Garcia, va explicar ahir que les claus per ser on està l’equip ara mateix «ha estat tot». «Des del principi hem intentat mantenir la serietat i la disciplina, així com una manera d’entrenar, uns horaris i tota una sèrie de coses», assegurava i afegia que «l’èxit ha estat fer bons fitxatges però també professionalitzar-ho tot al màxim i tenir-ho tot controlat». «Els jugadors van agafar el compromís des del primer dia, tenim un vestidor bo i unit», remarcava i recordava que «fins i tot els jugadors que no entrenen cada dia en convocatòria estan entrenant al màxim». «Tot i no entrar per motius tàctics, el que ens donen fa que l’equip estigui com estigui», indicava.

En aquest context, va recordar que «quan vam entrar, alguns ho veien més fàcil i altres, molt difícil, hi havia de tot però sabíem que havíem de treballar, ser competitius i lluitar-ho». «No coneixia la categoria, era un repte important i s’havien de canviar moltes coses però teníem molt clar que ho lluitaríem fins al final», sentenciava.

Paje vindrà a fer la guitza

També va comentar que espera que el Viladecans de Raul Paje «vingui a fer la guitza», encara que «també necessiten els tres punts». «Sabem que seria un partit diferent encara que no es juguessin res», afirmava i va comentar que «possiblement, segur que va dir que no hauria d’haver fet aquelles declaracions que va fer». «No tenia gaire sentit», afegia el tècnic tricolor.