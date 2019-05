Folguera serà el banderer de la delegació a Montenegro

Xavier Folguera serà el banderer als Jocs dels Petits Estats d’Europa que es disputen a Montenegro amb la delegació més petita de la història, que ahir es va confirmar que finalment serà de 25 esportistes després de la baixa a darrera hora del tennista Laurent Recouderc, que es va fer mal al bessó entrenant la setmana passada. «No hem tingut gaire sort entre les lesions i els accidents i sense la competició de bàsquet, són 16 menys, que compten molt», assegurava Jaume Martí, president del Comitè Olímpic Andorrà (COA) i va reiterar que el medaller «em té molt preocupat». «Espero que fem les mateixes de San Marino, si pot ser alguna més d’or», desitjava. Així mateix, va assegurar la decisió que sigui Folguera «és per la quantitat de medalles que ha arribat a fer, que és espectacular».

Per un altre costat, el cap de Govern, Xavier Espot, que va celebrar la seva primera recepció en el càrrec, va manifestar que «estic molt satisfet de poder acollir als nostres esportistes, deixaran el nom del nostre país ben alt». «Em desplaçaré personalment a Montenegro, encara que l’agenda aquests primers dies de legislatura és complicada, ho faré un parell o tres de dies per donar suport», revelava i remarcava que «tenim rivals que formen part de països més poblats i, per tant, tindrem una competició dura». «Són els darrers jocs abans que els puguem acollir a casa nostra, serà una prova i convençuts que deixarem el nom d’Andorra ben alt», concloïa.