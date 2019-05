Vall s’estrena al Campionat del Món de Trial125

Gaudi Vall, Campió d’Espanya de Trial 2018 en la categoria Juvenil A i pilot de l’Equip de Tecnificació de Trial de la Federació Motociclista d’Andorra (FMA), prendrà part aquest cap de setmana, i per primera vegada, en la màxima competició de trial a l’aire lliure. L’objectiu del jove trialer de només 15 anys serà agafar experiència. Fins a 15 pilots prendran part en aquesta categoria.

Per El Periòdic

