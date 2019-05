Lescano, a la regata Comte de Godó amb Toni Guiu

D’aquesta manera, va remarcar que «amb tot plegat estem preparats per donar el millor de nosaltres». «Jo aniré a la popa del TP 52 amb labors de trimatge i d’ajuda a l’estratègia de cada regata», subratllava. «Estic ja nerviós amb tanta responsabilitat», sentenciava. Avui sortiran a les 14 hores amb la primera regata, amb una previsió de pluja i vent i dissabte s’esperen més pluges, en aquest cas, la sortida serà a les 12 hores. Diumenge canviarà el temps i tindran poc vent i marejol de fons.

En aquest sentit, va explicar que «lluitarem per tal de tenir opcions de podi», i va afegir que que «amb més de 36 vaixells que forment part del millor d’Espanya, Suïssa, França i altres països, tractarem d’atacar des del primer tret de sortida per tal de posicionar-nos amb avantatge dins del camp de regates».

Per El Periòdic

