Silverstone, pròxima parada de Llovera al Mundial

Les instal·lacions d’un dels escenaris amb més carisma de l’automobilisme mundial, el circuit de Silverstone a Gran Bretanya, donarà la benvinguda a la caravana de participants que disputaran el tercer meeting de la pròxima edició del Campionat de Món de Rallycross.

Albert Llovera amb PCR Sport i Olsberg MSE, estarà entre els protagonistes que lluitaran en la cita britànica en l’esmentat escenari per segon any consecutiu. El traçat serà calcat al de l’edició 2018, és a dir, un recorregut total de 0,972 quilòmetres, dels quals el 60% són sobre asfalt i la resta sobre terra.

Per fer un pas més en la seva progressió, Llovera i el seu equip es van desplaçar la setmana passada, a Höljes, Suècia, per competir en una prova del campionat escandinau de l’especialitat. «Per a mi ha estat una experiència molt positiva», comentava i destacava que «en les mànegues lliures inicials els meus rivals em treien tres segons per volta però en la recta final del meeting les diferències s’havien reduït de manera clara, a un segon». «No hi ha dubte que, a part de les prestacions de vehicle, el coneixement de la pista és un factor a tenir en compte», reiterava.

«L’anàlisi de les dades del meu pilotatge que vam estar fent amb l’enginyer de l’equip, ens va permetre fer diferents canvis en alguns detalls del Proto, que van tenir conseqüència directa en la millora dels cronos», assegurava i remarcava que «sens dubte, hem avançat molt, però els nostres rivals també estan evolucionant els seus vehicles». «Cal seguir, en la mesura del possible, per a continuar millorant», sentenciava.

En aquest sentit, avui se celebren les verificacions i a la tarda es disputen les mànegues d’entrenaments lliures.