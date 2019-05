L’Engordany afronta la Copa Constitució amb pressió

L’Estadi Comunal acollirà aquest cap de setmana, a les 19.30 hores, la final de la Copa Constitució en la qual hi ha una plaça per a l’Europa League en joc. En aquest sentit, si la UE Engordany aconsegueix imposar-se al Vallbanc FC Santa Coloma, aconseguirà un bitllet mentre que, si fallen, serà l’Inter d’Escaldes qui anirà a Europa, després de ser el tercer classificat a la Lliga Multisegur Assegurances.

En aquest context, Marc Rodríguez, entrenador colomenc, va assegurar que «serà un partit més com a la Supercopa» i va destacar «el canvi de superfície», ja que es jugarà en gespa natural. «Ens farem un fart de patir», sentenciava.

Per la seva part, Filipe Busto va manifestar que «serà un partit molt igualat» i que «tocarà patir». Així mateix, va indicar que el fet de jugar-se una plaça per a l’Europa League «ofereix un cert de pressió» i que això «ens donarà un plus per poder competir». Contràriament, Rodríguez va assegurar que el conjunt colomenc afronta el duel amb «un pèl de tranquil·litat», encara que «en qualsevol partit ens hi deixem la vida perquè quan se surt al camp, s’ha d’anar amb tot».

Vallbanc favorit

A més a més, el Vallbanc no es veu com a favorit encara que és inevitable ser-ho i, per tant, «s’haurà d’assumir tota la pressió d’aquest fet en un sol partit». «Són els favorits però la gespa natural ho canvia tot, fins i tot com t’has de moure i s’ha de tenir en compte la climatologia, perquè si plou, tot és diferent», reiterava Busto. Per tant, els colomencs arriben amb la baixa de Juanma Hernández mentre que els escaldencs recuperen a Sebatian Agüero, Deivis Hilario, Sebas Gómez i Jorge Sebastián Varela però no podran comptar amb Luigi San Nicolás.