Prova pilot per al seguiment del gall fer a l’Alt Pirineu

La Generalitat i el Conselh Generau d’Aran han iniciat la captura d’exemplars de gall fer, una espècie amenaçada que habita en indrets freds del Pirineu. L’actuació forma part d’una prova pilot en marxa des de l’any passat, que té per objectiu millorar el coneixement de l’espècie especialment en llocs on es desenvolupen activitats turístiques i treballs forestals. En aquest sentit, l’any passat es va començar la col·locació de dispositius de seguiment a alguns exemplars en fase de proves. En total es van capturar i marcar sis exemplars: cinc mascles i una femella.



Enguany, les captures d’individus ja han començat a la zona de l’Alt Urgell i el Pallars Sobirà i aquests dies s’estan duent a terme a la Val d’Aran. L’actuació compta amb el suport del Cos d’Agents Rurals i Forestal Catalana. L’actuació s’emmarca dins del projecte Interreg, finançat amb els Fons Europeus de Desenvolupament Regional que té per objectiu protegir i millorar la qualitat dels ecosistemes pirinencs i de la seva biodiversitat.

Espècie amenaçada

El gall fer és la gallinàcia més gran a Catalunya. Es troba amenaçada a la península Ibèrica, i, a Catalunya, la seva població es concentra sobretot al Parc Natural de l’Alt Pirineu. Els mascles tenen una tonalitat fosca, amb plomes negres al cos, marrons a les ales i unes irisacions blau-verd en el coll i el pit. Per contra, les femelles són de color marró amb una zona al pit d’un taronja pàl·lid.



Tot i la seva important mida és una espècie molt discreta que necessita de boscos madurs ben desenvolupats i molta tranquil·litat. Així, viu en els boscos freds de pi negre i pi roig del vessant sud pirinenc i en els de faig i avet del vessant nord. L’augment de les activitats humanes en els seus hàbitats, les activitats forestals, i l’increment de poblacions són els factors que incideixen més en la conservació de l’espècie. Actualment, els mascles censats no arriben als 400 exemplars a Catalunya.