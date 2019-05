‘Fridays for Future’ reclama declarar l’estat d’emergència climàtica al país

La pluja no va impedir que el moviment jove i ecologista Fridays for Future Andorra –que reclama mesures polítiques i efectives en la lluita contra el canvi climàtic– ahir tornés a sortir al carrer. Un dels seus principals impulsors, Mateu Bracqe, va anunciar des de la plaça de la Casa de la Vall que demanaran al nou Govern que declari l’estat d’emergència climàtica, com ja han fet països com Irlanda, el Regne Unit o Catalunya. «Si el Regne Unit que té el Brexit al damunt o Catalunya amb tota la seva problemàtica de la independència ho han pogut fer, creiem que Andorra, que no té problemes polítics greus, també podria i hauria de fer-ho», va declarar Bracqe. Malgrat que aquesta declaració només seria un gest simbòlic, el col·lectiu format majoritàriament per alumnes del Lyceé Comte de Foix, creu que podria ser «el pas desencadenant per a què s’acabin desenvolupant polítiques sostenibles reals». Tot i el mal temps, la trentena de joves assistents va reiterar que «estem aquí per demostrar al Govern que continuem amb el nostre missatge» i que «per molt que plogui, venti o nevi, el canvi climàtic ja no s’atura».

Trobada institucional

A més de voler trobar-se amb la ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, Fridays for Future Andorra també demanarà una reunió amb la ministra d’Educació, Ester Vilarrubla, perquè considera que «només amb educació, la gent s’adonarà de l’impacte real que té el canvi climàtic i ens farà pensar en noves accions de futur». Segons va explicar Bracqe, a l’escola «ens ensenyen a reciclar i fem alguns tallers sobre medi ambient, però no hi ha un temari concret que sigui com evitar el canvi climàtic o com reduir-ne els seus efectes». A més, va considerar que és «imprescindible» donar eines als joves per revertir la situació i que «no ho podem deixar en mans dels científics, sinó que hem d’actuar plegats, perquè és un problema que ens afecta a tots per igual».



Cal recordar que el passat 22 de març, quan es va celebrar la primera trobada del grup, Calvó –aleshores ministra en funcions– ja els va felicitar per la iniciativa i va prendre nota de les seves reivindicacions. El mateix dia, la ministra, el director de Medi Ambient, Marc Rossell, i el director de l’Oficina del Canvi Climàtic, Carles Miquel, van rebre els organitzadors en una reunió en la qual van valorar mecanismes per integrar les opinions d’aquests joves en les futures polítiques mediambientals i els van explicar alguns dels projectes al respecte que actualment estan en marxa.



«Què volem?»

Fridays for Future Andorra també es va sumar ahir al vídeo viral que ja han realitzat joves d’arreu del món en el qual un dels nois pregunta a plena veu «què volem?» i la resta del grup respon «justícia climàtica». En la mateixa línia es van poder llegir eslògans com «Si el món fos una església, ja l’haurien salvat» –en clara referència a l’incendi devastador de Notre Dame– o «Vosaltres morireu de vells, nosaltres no tindrem tanta sort».



La següent actuació dels joves activistes andorrans serà la participació a la 15a edició de la Festa de la Joventut que se celebrarà l’1 de juny amb un estand propi per tal de «donar visibilitat al projecte» i «estar presents perquè la gent no ens oblidi». Tanmateix, no descarten fer altres activitats durant les vacances d’estiu.

La Greta, la pionera

Greta Thunberg es va convertir amb només 16 anys en una de les veus més potents contra el canvi climàtic de la cimera del clima que l’ONU va celebrar el passat 14 de desembre a Katowice, Polònia. Mirant als ulls a més de 200 líders internacionals va dir: «Vostès no són prou madurs per explicar les coses tal com són. Fins i tot això ho deixen als seus fills. Els estan robant el futur». I com per art de màgia, es va convertir en un símbol de l’activisme adolescent el mes de setembre, quan va decidir deixar d’anar a classe tots els divendres per començar una asseguda a les portes del parlament suec, després que Europa visqués un dels estius més càlids que s’han registrat mai.