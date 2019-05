Malestar per les diferències amb els complements d’especialitat

L’aprovació del reglament d’especialitats del cos de Bombers per part del Govern Martí ha estat un dels elements que ha generat més controvèrsia entre els diversos sindicats els darrers mesos. De fet, quan el reglament va passar per comissió consultiva (unes setmanes abans de les eleccions del 7 d’abril passat), el representant del SEP, David Garcia, va rebutjar clarament la proposta, «no perquè hi estem en contra, sinó perquè ho defensem per a tots». En aquest sentit són crítics amb la manera de prendre la decisió tant per part del Govern, com l’actuació de l’Associació de Bombers (ABA), ja que des d’altres sindicats s’assegura que la mesura «ens va agafar per sorpresa, perquè la resta no en sabíem res».



Amb tot, el president de l’ABA, Joan Torra, defensa que la mesura ja la tenien abans que es regulessin les especialitats, i per tant, l’única cosa que s’ha fet és mantenir-ho i regular-ho per escrit. «Funció Pública ens ho va pagar en 12 i vam reclamar perquè nosaltres ja ho cobràvem amb 13, de manera que es va tornar a passar el reglament per la consultiva i tothom hi estava d’acord excepte el David», va recordar Torra, que remarca que en tot cas, l’informe de la comissió no és vinculant, mentre que tant la direcció del cos com les dues associacions hi havien donat el vist-i-plau.

Diferències

Encara que Torra assegura que hi ha altres cossos especials que també tenen tretzena paga amb complements, com la Policia, des del CFPA es va negar aquest extrem (a més, cal tenir present que en el seu cas no tenen reglamentades les especialitats), i per tant remarquen que els bombers són els únics que han aconseguit tretzena paga dels complements.



La resta de sindicalistes consideren que caldria fer una revisió més exhaustiva d’aquest aspecte. «No ens sembla malament que es faci, però des del nostre punt de vista cal una revisió per a tothom», va exposar Garcia, afegint que «cal fer una revisió de totes les especialitats que es poden trobar als cossos especials i als que no ho són». Així va posar com a exemple el col·lectiu de docents. «Tenim dues especialitats i es paguen només en 10 mesos perquè es considera que només s’ha de cobrar durant el temps en què fem classe. Llavors què passa, que els bombers no fan vacances?», es pregunta Garcia.



D’aquesta manera, tant el SEP, com el Sipaag o el CFPA comparteixen una sola reclamació: «que es revisin les especialitats a tots els cossos i s’apliqui a tothom el mateix raser». Així, el seu objectiu és que si es creu en aquesta mesura per als bombers, que «també es faci extensiva a tothom».



Un objectiu que, en cas de seguir reclamant i més enllà de la polèmica, hauran de tractar amb la nova ministra de Funció Pública, Judith Pallarés, ja que en la legislatura passada la demanda no va ser escoltada i tots plegats se segueixen preguntant «per què només s’obre la porta a un sol col·lectiu a disposar d’aquest tipus de mesures».