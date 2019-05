Els comerciants del Pas lamenten que el comú no els informi prou

Malgrat que el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, va anunciar dijous que el comú havia aprovat un crèdit extraordinari de 90.000 euros per ajudar a subvencionar ajuts directes als comerciants del Pas de la Casa, el president d’Iniciativa Publicitària, Jean-Jacques Carrier, va considerar que als principals interessats –els comerciants i els empresaris del poble– no se’ls ha informat prou. «Des que va haver-hi l’esllavissada, hi ha hagut molts rumors constantment. Cada dia apareixen notícies noves i cadascú diu una cosa diferent. El que nosaltres demanem és asseure’ns amb el comú i que ens ho expliquin ells mateixos per saber de què estem parlant exactament», va dir Carrier.



A més, l’administració encampadana va xifrar les pèrdues econòmiques en un 7%, una dada «una mica relativa», segons els comerciants de la vila que van reiterar la necessitat de «calcular-ho bé i no parlar d’aproximacions». El percentatge, segons va detallar el cònsol, s’ha extret dels càlculs fets pel Comú d’Encamp i de la facturació de la benzinera Gasopas.



Torres també va avançar que des d’ahir hi hauria tècnics del comú que passarien pels establiments per informar del procediment a seguir per rebre els ajuts. Segons va explicar, a tots els propietaris se’ls facilitarà una sol·licitud que hauran d’omplir i presentar al Servei de Tràmits abans del 30 juny. En cas de ser aprovada pels professionals responsables, aquests l’enviaran al departament de Finances, qui s’encarregarà d’aplicar les deduccions pertinents. Tot i agrair la iniciativa, Carrier va assegurar «no saber-ne res ni haver vist cap tècnic» durant el dia d’ahir.



Des que es tanqués la carretera, els comerciants i empresaris del Pas han demanat diverses reunions amb el comú, però segons el president d’Iniciativa Publicitària aquesta encara no s’ha dut a terme i «fins que això no passi, no voldrem fer valoracions» –respecte a les ajudes públiques–.

A l’espera del temps

Amb tot, els propietaris dels establiments esperen que aquest cap de setmana sigui millor quant a compres, ja que l’últim –el primer des de la reobertura de la frontera– va ser «molt fluixet». Aleshores el temps no va acompanyar i sembla que avui i demà tampoc ho farà. Segons la previsió meteorològica, hi haurà pluja i neu ambdós dies, el què «podria tornar a espantar» els turistes francesos.