El MoraBanc viatja a Màlaga amb l’esperança d’entrar als play-off

Perquè el MoraBanc pugui accedir als play-off de la Lliga Endesa, aquest diumenge a les 12.30 hores, els tricolor han de vèncer a l’Unicaja, el Divina Seguros Joventut ha de perdre i, o l’Iberostar Tenerife guanya al Montakit Fuenlabrada, o bé, els tinerfenys han de perdre, però també ho ha de fer el BAXI Manresa de manera que amb un triple o un quàdruple empat els del Principat es podrien beneficiar de l’average i accedir en vuitena posició als play-off de l’ACB. Els andorrans arriben amb la baixa d’Oliver Stevic mentre que l’Unicaja ho fa amb la de Sasu Salin. Els locals, per tant, ja classificats en cinquena posició als play-off, no es juguen res.

Així, segons va explicar David Jelínek, «el partit a Màlaga serà bastant dur perquè durant l’any han demostrat que estan entre els equips top d’aquesta lliga, sobretot a casa, on juguen molt bé». A més, va destacar que «encara que no es juguin res, voldran acabar el curs guanyant abans dels play-off». Per un altre costat, va recordar que «recuperen tots els lesionats» i que «estan al ritme d’abans». «Serà un partit molt dur, sobretot si tenim en compte que mai hem guanyat allà, però la gent segueix amb ganes de demostrar que encara tenim opcions i que valem per a disputar-lo», afegia. Malgrat això, va voler reiterar que «les opcions són bastant difícils perquè no només depenem de nosaltres». «Encara que guanyem, hem d’esperar als altres resultats, i no és fàcil perquè també s’hi juguen molt, per tant, no serà fàcil», indicava.

Polèmica per Diagne

Per un altre costat, el MoraBanc visita Màlaga després que alguns mitjans de comunicació hagin assegurat que Moussa Diagne serà jugador de l’Unicaja la pròxima temporada. «És categòricament fals que el club hagi realitzat algun moviment i em sembla una gran falta de respecte per la plantilla actual», manifestava ahir visiblement enfadat el tècnic de l’Unicaja, Luis Casimiro, i afegia que «puc dir obertament, mirant a la cara i als ulls, que no hi ha res». «Que els agents ofereixen el seu catàleg? És clar, però com a club, res més», sentenciava.