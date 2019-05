Tot a punt per a l’ascens

S’ha fet esperar. A principi d’any no semblava possible però ara, ja es respira la Tercera Divisió, es percep en l’ambient. La moral és altíssima al vestidor, hi ha una gran cohesió i només cal vèncer a la UD Viladecans, equip que es juga entrar a la promoció d’ascens. A més, l’enfrontament serà molt especial perquè els tricolor reben al conjunt de Raul Paje, una de les veus més crítiques amb l’equip després que Gerard Piqué l’adquirís, afirmant que «adulterava la competició». Aquestes declaracions van tenir un gran ressò mediàtic.

Així, els rivals vindran acompanyats per la seva afició mentre que el club ha fet una crida per omplir el Prada de Moles i, a més, si s’aconsegueix l’ascens, el club espera poder-ho celebrar amb un camp ple, i, de fet, fins i tot, hi ha samarretes preparades per si tot va bé.

En aquest context, el tècnic tricolor, Gabri Carcía, va indicar que espera un partit dur «independentment del que necessita el Viladecans a causa de la rivalitat del mateix partit, ja que si no ens juguéssim res, seria tot igual». «Potser nosaltres ens juguem més i, per tant, serà un partit amb molta intensitat i tensió, amb molts nervis però segur que el Viladecans farà un duel com el que tenien previst, sempre juguen bastant similar encara que en aquest cas han de sortir a guanyar, veurem com ho porten», manifestava en la roda de premsa prèvia al gran duel. «Hi haurà de tot, els dos equips ens juguem una temporada, són molts entrenaments, molts partits, molts vídeos i, al final, seran 90 minuts els que ho decidiran tot», puntualitzava i assegurava que «espero que ho puguem portar de la millor manera possible, tenim jugadors amb experiència acostumats a aquests reptes».

A més, va explicar que tot sortirà bé perquè «jugant a casa, amb la confiança que hem tingut tot l’any, farem el partit que volem fer cada cap de setmana». «Estem centrats en el duel, no volem preparar sorpreses, hem de sumar els tres punts, no canviar res i després ja veurem, tant de bo que puguem celebrar l’ascens», desitjava i afegia que «sabíem que havíem de treballar molt i ser competitius».

‘Kiki’, quasi fora

Segurament, qui es perdrà el partit serà Cristian Kiki Martínez, ja que té una contractura al bessó. Tot i això, Gabri no el vol descartar i esperarà al darrer moment per prendre la decisió. «Veurem l’evolució i decidirem si està en condicions de poder entrenar amb normalitat», exposava.

Qui tampoc estaria disponible serà Ricard Cucu Fernández, igual que Adrià Vilanova, que no podrà disputar l’enfrontament per acumulació de targetes. En canvi, Gabri sí que podrà comptar amb Moha Keita, que des de dimecres entrena amb molta normalitat i, segons el tècnic, «té moltes ganes de jugar». En aquest context, Gabri va voler destacar que «després de molts partits, tinc molta sort de tenir aquests 26 jugadors, també amb l’Izan». «M’han demostrat durant el dia a dia, sobretot en els entrenaments, que tothom està disposat, compromès i motivat per competir, són dues baixes importants però estic molt tranquil perquè tenim jugadors sobradament preparats per assumir el repte del partit», reiterava.

Per un altre costat, va assegurar que espera «un camp ple». «Hi ha partits que la resposta ha estat molt bona, com els duels contra la Montañesa o el Manresa, en els quals el camp ha fet goig», opinava i remarcava que «hem de sumar tots, acompanyar a l’equip, tothom ho farà, estarem tots junts».

«M’encanta Imbernón»

D’altra banda, el tècnic tricolor va assegurar que la decisió de nomenar a Richard Imbernón com a coordinador general de la base «m’encanta, m’agrada molt tot el projecte». «Qui millor que jo en aquest cas, un jugador que ha sortit de la base del Barça que dir el que penso d’això, ho considero molt interessant, molt oportú de fer i crec que s’estan posant les bases per tota la resta. El projecte és molt gran però les bases són les que s’estan començant a construir i estic encantat que ho lideri Imbernón», comentava. En aquesta línia, es va comprometre a parlar amb ell en les pròximes setmanes i va recordar que «estem en contacte diari amb el Jaume Nogués pel projecte».