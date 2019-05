Els residents passen per les urnes per confeccionar el Parlament Europeu

Els residents de diversos països estan cridats a votar demà a les eleccions al Parlament Europeu, amb els espanyols també fent-ho per a 12 comunitats autònomes. Podran efectuar el vot a les ambaixades i consolats respectius.

Dels 23.227 residents espanyols al Principat, van produir-se 2.348 sol·licituds per participar en els comicis, el que suposa un 10,10%. Aquesta xifra és el doble que a les anteriors europees del 2014, quan van ser-ne 1.130. Des de dimecres poden anar a l’ambaixada i consolat general espanyol per deixar les seves paperetes. Fins al moment els vots rebuts en termini ordinari són un total de 1.314, dels quals 695 es van dipositar a l’urna i 619 es van rebre per correu. Avui el recinte estarà obert com la resta de dies anteriors, de les 9.00 a les 20.00 hores. Demà l’horari es redueix, de les 9.00 a les 14.30 h.

El nombre de residents portuguesos augmenta considerablement respecte anteriors comicis. Són 6.870 els que poden anar a les urnes. Durant el cap de setmana podran efectuar el seu vot al consolat lusità. Tant avui com demà estarà obert de les 8.00 a les 19.00 h. Els ciutadans francesos podran votar a l’ambaixada gal·la només demà. Romandrà oberta de les 8.00 a les 18.00 h.