Identificats tots els presumptes autors de l’agressió sexual a la Seu

Els Mossos d’Esquadra ja han identificat els sis presumptes autors de l’agressió sexual múltiple que una jove de 19 anys va denunciar haver patit la matinada del Dia de Nadal en una discoteca de la Seu d’Urgell. Actualment s’estan duent a terme les diligències judicials i les fonts consultades afirmen que el cas «s’ha frenat» perquè cinc investigats són andorrans i, per tant, s’han de personar davant la policia i la justícia catalanes voluntàriament o a través d’una comissió rogatòria. La jutgessa de guàrdia va donar credibilitat a la declaració de la jove, que va denunciar que sis homes van realitzar-li tocaments a les parts íntimes sense el seu consentiment en el lavabo de dones del local d’oci nocturn, concretament entre les 05.00 hores i les 07.00 hores del 25 de desembre. Segons la interlocutòria, la víctima va fer una declaració «contundent» d’uns fets que la magistrada va considerar «greus». L’aute també assenyala que la jove va reconèixer «sense cap mena de dubte a tres de les sis persones que van intervenir». La policia catalana va efectuar dues detencions relacionades amb els fets. El 28 de desembre van arrestar un jove de 19 anys de la capital alturgellenca que va presenciar l’agressió. La víctima, però, el va exculpar davant el jutge i el 2 de gener va ser posat en llibertat amb mesures cautelars. La jove va declarar que «no va intervenir en els actes dels tocaments», va indicar la magistrada en la resolució. El 7 de gener, després de ser citat i acudir voluntàriament a declarar a la comissaria dels Mossos de la Seu, els agents van detenir un andorrà de 21 anys. El jutge va decretar presó sense fiança i l’acusat va passar més de tres setmanes al Centre Penitenciari Ponent de Lleida. La defensa va aportar la geolocalització mòbil , que el situa a Andorra la nit de l’agressió, i va quedar en llibertat el 4 de febrer. Des d’aleshores, poc ha transcendit del cas.

Per Alba Casanovas

