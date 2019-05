Senzillament, no embrutar

Amant de les muntanyes del Principat i del món, Albert Figueiredo no dona crèdit que la gent embruti el paisatge natural mentre el gaudeix. «M’emprenya molt», manifesta. Després de donar-li moltes voltes, ha creat amb la seva parella la iniciativa mediambiental Rastre Zero, que té la finalitat de sensibilitzar la societat perquè faci una cosa tan simple com és no embrutar la natura. A Instagram (@rastrezero) pengen fotografies de la brossa que ells mateixos recullen quan surten a la muntanya. «No volem ser un moviment de denúncia ni perseguir a ningú, sinó que volem deixar constància del problema. Volem motivar a la gent perquè sigui neta», explica.



«L’altre dia vaig tornar de la Vall d’Incles amb una bossa plena de deixalla. I la bossa no la duia jo, també me la vaig trobar», posa com exemple Figueiredo del que aspira a evitar. Tot i això, assegura que a Andorra «el problema no és molt greu. Tenim molta sort del paisatge que tenim», diu.

La iniciativa mediambiental anima a la gent a recollir els seus residus i els que trobi de tercers a la natura

Figueiredo reflexiona sobre la situació i exposa els diferents perfils d’usuaris que acaben confluint. D’una banda assenyala que la muntanya «s’ha popularitzat en els últims anys», en referència a les curses d’ultratrail que predominen al Pirineu i part d’aquests noves persones amants de la natura «tenen una manca de sensibilitat» vers el paisatge natural «en general». De l’altra, també creu que a la gent que conviu amb la muntanya des de ben petita «li han ensenyat que no ha d’embrutar». Òbviament, creu que també hi ha corredors ben nets i persones que, tot i créixer a la natura, mai n’ha tingut cura.



Sigui com sigui, Rastre Zero vol unir a totes elles i fer-les partícips d’unes muntanyes netes. D’aquesta manera, pretén crear o reforçar l’hàbit de ser curós amb la natura. Tot i que el seu hàbitat està a les xarxes socials, la iniciativa vol anar més enllà i passar a l’acció. Per això, ja treballa per repartir bosses de reixeta biodegradables i gratuïtes perquè els usuaris la pugui dur amb ells mateixos. «Així podran guardar els residus que ells produeixin i recollir els que vegin». Tot i això, Figueiredo deixa ben clar que no vol convertir Rastre Zero en un moviment de voluntariat en el qual la gent empri el seu temps en treure la brossa de les muntanyes. Senzillament, les han d’estimar.