L’ONCA col·labora per primera vegada en l’Ull Nu

«Què millor que fer un concert de música de cinema» en un festival sobre el setè art? Això és el que van pensar el violinista Àlex Arajol i la pianista Míriam Manubens (Duo de cine), quan se’ls va proposar oferir una actuació en el marc del festival Ull Nu, materialitzant d’aquesta manera la primera col·laboració de l’ONCA en aquest esdeveniment cinematogràfic. Sota el títol Tastet de grans bandes sonores, Manubens i Arajol van oferir ahir a la sala d’actes de la Llacuna un «petit recorregut» per grans pel·lícules que estan «a la retina» de moltes persones i que els músics volen que s’associï, també, amb la seva música, tal com va explica Arajol.



Arajol també va reivindicar que hi ha «grans compositors de bandes sonores» com John Williams (del que han ofert La llista de Schindler) o Henry Mancini (de qui van tocar Moon River d’Esmorzar amb diamants) que van ser «eclipsats» pels grans noms de la música clàssica i que en canvi també han estat «molt importants». «Què seria una pel·lícula sense una banda sonora?», es va preguntar, de fet, Arajol.



Per al festival Manubens i Arajol van intentar escollir un repertori «molt amè» que a banda de les peces de Mancini i Williams esmentades va incloure La vida és bella, de Nicola Piovani; la Dansa hongaresa número 5 de Johannes Brahms, que es va fer servir a El gran dictador, El cop d’Scott Joplin o El piano, de Michael Nyman, va informar l’ANA.