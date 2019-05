Troben al Rec del Solà el cadàver de la resident russa desapareguda

La dona de 69 anys que va desaparèixer diumenge passat va ser trobada ahir al matí sense vida al Rec del Solà. Un amic de la família va trobar el cadàver fora del passeig, concretament en un punt escarpat entre el camí i l’Andorra Park Hotel, quan col·laborava amb les tasques de recerca. L’home va avisar a la Policia als volts de les 11.00 hores, que va identificar formalment la dona i va activar el protocol per procedir a l’aixecament del cadàver. Les fonts consultades van indicar que la víctima no presentava signes de violència aparents. Durant el dia d’avui se li practicarà l’autòpsia, que aclarirà la data i la causa de la mort.

El grup de la Unitat d’Investigació Criminal del servei de l’ordre es va desplaçar fins al lloc de la troballa del cadàver per revisar el perímetre i buscar elements que contribueixin a l’aclariment dels fets. L’home que va trobar el cos va declarar davant la Policia i fonts del cos no descarten fer enquestes ciutadanes per obtenir més informació, ja que la zona és concorreguda. El cadàver, però, no era visible a simple vista, segons les fonts consultades: el cos va ser trobar on el passeig té més inclinació cap a la vall, en una pendent vertical de 15 metres d’altura.

La dona vivia amb la filla i el gendre al carrer Parc Guillemó, situat a escassos metres del Rec del Solà. Coneguts de la dona afirmen que sortia sovint a passejar per la zona. De fet, quan es trobava bé de salut ho feia sola i diumenge al migdia ho va fer amb familiars. Van tornar a casa per dinar i la filla i el gendre van estar fora des de les 16.00 hores i les 19.30 hores. En tornar, van adonar-se que la dona no hi era. Van acudir a la Policia per posar la denúncia i van donar un reguitzell de detalls de la víctima. Dies abans de perdre-li el rastre havia sigut donada d’alta de l’Hospital de Meritxell, on va estar ingressada tres setmanes per problemes respiratoris. També van precisar que des de feia mesos feia pública la seva voluntat de tornar a Rússia i que no era la primera vegada que sortia de casa i tardava hores a tornar.

La Policia, amb el suport del Servei de Circulació d’Andorra la Vella, va activar un dispositiu de recerca. Els familiars va indicar que el servei de l’ordre no havia realitzat un gran desplegament i, preguntats per aquest assumpte, fonts policials no van precisar ahir quants efectius van ser destinats a l’operatiu. Amb el pas dels dies i sense tenir cap rastre de la dona, la família i el seu entorn es va mobilitzar i va demanar la col·laboració ciutadana. Divendres van començar a penjar cartells per la capital que incloïen una fotografia recent, les característiques físiques i informació bàsica de la dona. D’aquesta manera, va transcendir la notícia de la desaparició. No abans.

La filla va explicar que tenia el convenciment que la seva mare no havia marxat d’Andorra, ja que havia manifestat que primer es volia curar dels problemes respiratoris que patia, que a més l’impedien caminar amb normalitat i fer distàncies llargues. Tot i això, i arran del desig de la dona de tornar al seu país natal i que amb anterioritat havia anat diverses vegades a Barcelona amb autobús, els familiars van acudir a l’Estació Nacional d’Autobusos per preguntar si algú l’havia vist i la Policia va demanar les imatges de les càmeres de seguretat per comprovar si havia passat per allà.

Una altra dona va morir al mateix camí el 2015

El d’ahir no és el primer cos sense vida que es troba al Rec del Solà. Els Bombers van localitzar el desembre del 2015 el cadàver d’una dona de 58 anys que havia desaparegut quatre dies abans. La Policia va indicar que va ser una mort «sense indicis de criminalitat». El dispositiu de recerca va ser ampli i notori. Es van fer batudes pels entorns del col·legi de Sant Ermengol i les zones boscoses del pont Pla, a més de per la zona del Solà. Com que no tenien cap indici d’on podia ser, van ampliar el radi de cerca i van buscar pel riu Valira i a la zona limítrofa entre a Massana, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.