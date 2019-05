Nova licitació per construir el CAP de la Seu d’Urgell

La Generalitat de Catalunya va tornar a treure divendres passat la licitació de les obres de construcció del nou Centre d’Atenció Primària (CAP) de la Seu d’Urgell per gairebé quatre milions d’euros. D’aquesta manera, el Govern català ha incrementat en un 15% l’import per executar aquests treballs, després que fa gairebé dos mesos l’empresa guanyadora del concurs renunciés a dur-los a terme.



L’actuació, per la qual s’ha previst un termini d’un any, s’ha de desenvolupar al solar on hi havia l’edifici dels antics garatges de la companyia d’autobusos Alsina Graells, enderrocat l’agost passat per part de l’ajuntament de la capital alturgellenca i cedit a la Generalitat.



Segons va informar l’ACN, les empreses podran presentar les seves ofertes fins al 19 de juny i l’obertura de pliques tindrà lloc el 23 de juliol. L’equipament, abans ocupat per les brigades municipals, estarà situat al carrer de l’Orri i, segons hi consta al projecte, tindrà una superfície construïda de 2017,74 metres quadrats, gairebé el triple del que ocupen les actuals dependències.

Distribució de l’edifici

Tal com va informar RàdioSeu l’estiu passat, el nou equipament sanitari gairebé triplicarà l’espai de les actuals dependències. El CAP tindrà a la planta baixa les àrees d’atenció continuada i de pediatria. La primera comptarà, entre d’altres, amb una sala de tractaments i un box d’extraccions, mentre que la segona disposarà de tres consultes per als facultatius i tres més d’infermeria. El primer pis l’ocuparà l’àrea de medicina general, amb sis consultes per als professionals mèdics i sis més per als d’infermeria. La segona planta es destinarà a la consulta d’odontologia, quatre més de caire polivalent i espais per a usos administratius. L’edifici també tindrà un soterrani destinat a magatzem i instal·lacions.



L’equip del CAP urgellenc està conformat per dotze metges de família i dotze infermeres, a més de tres pediatres, un auxiliar, una odontòloga, una llevadora, un treballador social i cinc administratius.