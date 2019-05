Pluja de colors a la ‘Holy Party’

La Holy Party, la celebració colorida d’origen hindú per celebrar la primavera després del rigorós hivern, va tornar a realitzar-se a Encamp, en una festa de color que va gaudir de diverses activitats. Desenes de persones, moltes d’elles infants, va reunir-se al Prat Gran per participar a la cita.



Just al migdia arribava el plat fort, el llançament de pigments de colors entre els assistents, deixant la imatge tant característica d’aquesta mena de festes arreu. «A Encamp l’hem volgut fer per celebrar la primavera andorrana i que sigui una mica diferent», assenyala Diana Torra, una de les organitzadores. El matí començava amb cinc professors de ioga realitzant una sessió amb els allí reunits. Després es desenvolupava una actuació de ballarins de l’Associació de Dansa Espanyola Alendoy Flamenc, així com d’altres de zumba per pasar posteriorment a la tirada al cel dels colors. L’esdeveniment també comptava amb el Holy Market, un mercat artesanal articulat mitjançant la filosofia de la sostenibilitat, ja que «qui portava la seva bossa, el seu plat i el seu got de casa se li ha fet un descompte i un obsequi», indicava Torra, amb la fita «d’evitar l’ús indiscriminat de plàstic».



Precisament en l’aspecte del medi ambient és un dels elements amb els que s’hi vol incidir en aquesta celebració: «És molt important per a nosaltres que tots el que ens ha donat la terra es respecti i no l’embrutem». Per aquest motiu, els pigments de colors que es llancen a l’aire són del tot innocus per al medi i per a les persones. Per deixar-ho tot com s’ho van trobar, des de l’organització es va demanar al públic que recollís els plàstics que quedaven per terra per tornar a deixar l’espai net.