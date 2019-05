Els residents voten per Europa

Els residents espanyols, francesos i portuguesos a Andorra van poder exercir el seu dret a vot a les eleccions al Parlament Europeu. Per nacionalitats, els veïns del sud van ser els més participatius, ja que també se celebraven comicis en les 12 comunitats autonòmiques no històriques, com les Illes Balears, l’Aragó o a la Comunitat de Madrid –a més, d’haver-hi eleccions municipals, en les quals els residents al Principat no poden votar–. Tal com van explicar experts en la matèria, el fet que se celebrin diversos comicis en el mateix dia anima la gent a acudir a les urnes, ja que «si han de votar pel seu president, aprofiten i també voten per l’alcalde i pel representant a Brussel·les».



Dels 23.227 espanyols inscrits, 2.348 van sol·licitar el vot pregat, el que suposa un 10,10% del total. Segons van informar des del consolat, aquesta xifra és el doble que a les anteriors europees del 2014, quan van ser-ne 1.130. Finalment, però, des del compte de Twitter del consolat espanyol es va anunciar ahir al vespre que s’havien rebut 1.757 vots, 1.088 dipositats a l’urna i 669 d’enviats per correu.

«Que Europa ens escolti»

Tot i que les eleccions al Parlament Europeu no generen tant d’interès com les altres, un dels residents que va anar a votar ahir va considerar que «ens trobem en un moment històric molt important i necessitem que Europa ens escolti». Una dona canària, per la seva banda, va admetre que «només li interessava» la presidència del seu arxipèlag, però «ja que sóc aquí», també va votar pels electes a la Unió Europea. «No conec els polítics de la llista, però són del meu partit», va reconèixer, un cop ja havia dipositat la papereta a l’urna.

França i Portugal

Pel que fa als electors francesos, que per votar havien de presentar-se expressament a la seu diplomàtica gal·la durant el dia d’ahir, dels 2.500 residents, van fer-ho més de 200. L’ambaixadora al país, Jocelyne Caballero, va ser l’encarregada de presidir la mesa, ja que des que el consolat francès tanqués les seves portes l’any 2017, els veïns del nord acudeixen a l’ambaixada.



Finalment, tal com estava previst per les autoritats lusitanes, els portuguesos van ser els menys participatius, amb poc més d’un centenar, dels més de 6.800 inscrits. Amb tot, la xifra va ser lleugerament superior a les eleccions europees de l’any 2014.