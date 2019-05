L’Engordany venç al Vallbanc i anirà a l’Europa League

La UE Engordany va aconseguir ahir el seu primer títol de la història i va adquirir un bitllet per accedir a l’Europa League amb una gran segona part en la qual Sebas Gómez va ser el gran protagonista, ja que va ser el líder dels blanc-i-negres.

En aquest sentit, en la primera part no hi va haver cap gol i tampoc cap dominador clar, encara que els dos equips van sortir molt endollats al camp. Però van anar al descans sense gols, després de no aconseguir trobar la porteria amb èxit.

L’enfrontament va ser molt diferent a la segona part, ja que els escaldencs van sortir amb un ritme molt fort per intentar emportar-se el duel i les seves oportunitats van començar a arribar fins que al minut 65, la UE Engordany va anotar, va ser per part de Ryahi Hamza, que va rebre una passada de Joel Thomas just a l’entrada de l’àrea i per l’esquerra, rasa, va superar a Eloy Casals, el porter colomenc, que no va poder aturar la pilota. Així, l’Engordany, que va ser superior dins el camp en tots els aspectes en aquesta part, anava fent feina amb un Sebas Gómez molt agressiu que ho intentava una vegada i una altra i posava als de Marc Rodríguez contra les cordes repetidament fins que al minut 88 va aconseguir el gran premi. En solitari, va trencar la cintura a Moisés San Nicolàs per fer un xut que Casals no va poder aturar. Aquest va ser precisament el millor jugador colomenc, que va firmar unes grans intervencions durant tot el duel. Després, ja no van poder fer res i, finalment, el resultat va ser de 2 a 0, una victòria que donava l’accés a la competició europea.

En aquest context, el tècnic Filipe Busto va explicar que «era el que havíem parlat durant cada setmana, era el partit que significava tot per a la temporada». «Per a nosaltres suposa un plus i ho hem de celebrar», reiterava i afegia que «és una responsabilitat, ens faltava potser un títol per rematar tot aquest treball, ha estat una temporada molt difícil i quan guanyes, s’agraeix». «No hem pogut guanyar abans al Vallbanc però al partit decisiu, hem pogut aprofitar les jugades i això ens permet celebrar-ho amb els jugadors i la família», manifestava. Per la seva part, Sebas va comentar que «és un privilegi aconseguir el trofeu i anar a Europa, que era l’important, de mica en mica anem creixent».