L’Andorra guanya amb comoditat al Viladecans

L’FC Andorra va ser el dominant del partit des del primer moment. Havien de guanyar i ho van fer amb autoritat, ja que són i poden ser perfectament equip de la Tercera Divisió. En aquest sentit, la primera oportunitat ja va arribar al minut dos i al quatre era Ludo qui tenia una altra de clara. I així, va ser un no parar, perquè l’Andorra ho intentava una vegada i una altra fins que, amb insistència, Rubén Bover, al minut 14 va fer una jugada individual i va superar a tres jugadors del Viladecans per enviar després la pilota al fons de la xarxa, fet que va causar una enfadada monumental del tècnic visitant, Raúl Paje.

Cinc minuts després va arribar el segon gol, aquesta vegada per part d’Ernest Forgas, qui sinó, el gran golejador, després d’una passada de Bover. L’havia rebut al centre de l’àrea i no va dubtar. Els deures estaven fets perquè a partir d’aquí, el Viladecans no va tenir opcions i no va ser capaç de generar quasi opcions. El perill va ser molt nul. Així, atac rere atac, els andorrans se’n van anar al descans amb un resultat de 2 a 0.

A la represa, els andorrans van fer un començament fluix i no van generar cap ocasió en els primers 15 minuts de joc. Però després els tricolor van reaccionar i el capità, Ludo Clemente, va anotar després d’una passada de Forgas. Després, tot va ser una festa davant d’un Viladecans molt nerviós i, de fet, Javier José Gallardo, al 76, va veure la vermella directa després de destruir vilment a Martí Riverola, que va caure a terra després d’una brutal entrada. Així, els andorrans van seguir gaudint d’ocasions però finalment no hi va haver més gols i ara, gràcies a aquesta exhibició, l’FC Andorra ja és equip de Tercera.