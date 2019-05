Dijous alternatius, una nova proposta per a les vacances

Una de les principals novetats de l’edició d’enguany de les activitats esportives i de lleure, Viu l’estiu, és la implementació dels dijous alternatius, una activitat destinada als joves d’entre 12 i 17 anys. Els que s’hi apuntin podran practicar a partir del 3 d’agost tot un seguit d’activitats com el ràfting, el trekking, la pesca, l’escalada o la tirolina, entre d’altres modalitats. Josep Tudó, cap d’àrea d’Activitats i Programes Esportius del comú de la capital, va anunciar en la roda de premsa celebrada ahir al Centre de congressos d’Andorra la Vella, que espera d’aquesta iniciativa «una molt bona acollida, tot i que tenim molt clar que algunes de les activitats tindran èxit, però d’altres no massa». Cada una de les activitats dels dijous alternatius té un preu fixat d’entre 3 i 6 euros. Viu l’estiu 2019 va ser descrit per Miquel Canturri, cònsol menor d’Andorra la Vella, «com un projecte de gran èxit que any rere any rere omple totes les places».



D’altra banda, Canturri va anunciar que les colònies d’estiu d’aquesta edició seran a Brunyola (Girona), a la casa Can Font. Les places estaran limitades a 80 infants que es dividiran en dos torns. El primer, del 29 de juliol al 9 d’agost, i el segon, del 19 al 30 d’agost.



Montse Altimir, cap d’àrea de Socials, va avançar que com cada any «el departament organitzarà també les activitats del casal el Llamp i les de la ludoteca de Santa Coloma, destinada als nens i nenes d’entre 3 i 8 anys amb 1.300 places en total distribuïdes en deu torns». Les activitats que s’emmarcaran dins d’aquestes dues modalitats seran principalment treballs manuals, excursions i esports a l’aire lliure, informa l’ANA.