El Tamis incorpora tallers de cuina i jocs per a infants

Per tercer any consecutiu, el departament de Promoció Econòmica i Vivand, encapçalat per Sandra Tomàs, ha organitzat la Mostra de Turisme Actiu, Muntanya i Salut (Tamis), que tindrà lloc el dissabte 1 de juny al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany. El Tamis va néixer amb l’objectiu de donar a conèixer l’excepcional oferta de natura del país a través dels atractius de les parròquies. Un altre dels objectius és oferir un aparador als professionals del món de la salut, els esports o l’alimentació saludable. Com a novetat, Tomàs va indicar que s’ha dut a terme un «canvi de format», ja que en el 2018 tan sols hi havia espais per a degustar productes ecològics o saludables i, enguany, «s’ha volgut fer participar més al públic» mitjançant tallers de cuina monogràfics gratuïts amb Pili Borra i Andrés Riestra, que oferiran un showcooking. A més, s’ha innovat amb la implementació d’un espai exclusiu d’activitats per a infants amb una zona de jocs tradicionals gegants, un espai d’animals de granja i un circuit de motos elèctriques durant tot el dia que tindran un preu simbòlic de 2 euros.



Com en l’edició anterior, els visitants trobaran un espai adreçat al turisme actiu amb la representació dels set comuns, on es mostrarà l’oferta d’activitats per aquest estiu, amb especial presència dels parcs naturals. Durant tota la jornada hi haurà classes gratuïtes de cycling, pilates, mindfulness o zumba, entre d’altres. La mostra també serà l’escenari de les activitats que es poden fer a les muntanyes del país.