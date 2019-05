El tràfic per internet creix un 62% el mes d’abril

Els abonaments per servei durant l’abril es van situar en 47.090 abonats als serveis de telefonia fixa, 84.512 abonats als serveis de telefonia mòbil i 35.727 abonats a Internet de banda ampla. Aquestes dades suposen una variació percentual del +1,4% respecte al mes d’abril del 2018 en telefonia fixa i del +4,7% en telefonia mòbil.

El tràfic per Internet en GB durant el mes d’abril es va situar en 5,09 milions de GB, amb una variació positiva del 61,8% respecte al mes d’abril de l’any anterior, segons les dades que ahir va fer públiques el departament d’Estadística del Govern. En aquest sentit, cal destacar la variació del tràfic per Internet mòbil, que aquest darrer mes va augmentar un +27,9% respecte al mes d’abril del 2018. Pel que fa al tràfic nacional va ser d’1,47 milions de GB, un 29,0% del total, mentre que el tràfic internacional va ser de 3,62 milions de GB, un 71,0% del total.

