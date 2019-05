Ordino negocia amb el quart per traslladar el comú al Casamanya

El futur de l’antic hotel Casamanya podria deixar de ser tan negre com és ara si el comú i el quart són capaços, aquesta vegada, de tancar un acord amb la proposta que ha fet la corporació. L’administració local estaria interessada en una cessió de l’espai per tal de rehabilitar l’edifici i poder-hi centralitzar tots els serveis comunals que actualment es troben repartits en diferents edificis de la parròquia. «Pels ciutadans seria molt més fàcil i el fet de deixar buits els locals de la plaça major, pensem que podria anar bé perquè s’hi instal·lessin altres activitats o negocis que revitalitzin el centre del poble», va augurar.



Per aquest motiu s’ha fet arribar una carta formal al quart on s’explicita la voluntat del comú i s’obre la porta a què la institució històrica valori si els interessa o no. Amb tot, segons va explicar el cònsol major de la parròquia, Àngel Mortés, ja s’ha constituït una comissió que treballarà per analitzar tots els aspectes i condicions amb què s’hauria de fer la cessió, també tot allò que fa referència a les condicions econòmiques. «Cal analitzar què es pot fer, però ens agradaria acabar amb la polèmica al voltant de l’edifici», va afirmar Mortés. A més, va recordar que es tracta d’una proposta que ja l’havia fet fa anys Enric Dolsa, «però no sé per què no va fructificar».



La rehabilitació aniria a càrrec del comú, que és conscient que la inversió «seria important» i podria arribar als cinc milions. «Tot depèn de com es faci i també caldria valorar què es pot fer amb la parcel·la del costat que sí que es pot construir». Mortés considera que no hi hauria cap problema per adequar l’antic hotel, tot respectant la protecció que requereix la façana. «L’important és que puguem treballar per adequar els espais interiors, mantenint sempre la façana», va detallar.

Terminis

La proposta no és a curt termini, sinó que el mandatari ordinenc ja admet que si es té present la inversió que s’hi hauria de fer el més probable és que s’hagués d’executar per fases. Com que al desembre hi ha eleccions comunals, el projecte l’hauria d’acabar la nova corporació que sorgeixi dels comicis.



Donar utilitat al Casamanya era un dels reptes que tenia l’equip de govern del Comú d’Ordino abans d’acabar el mandat. Cal tenir present que l’immoble fa anys que està tancat i que mica en mica es va deteriorant a l’espera de trobar-li una sortida. Els intents fets fins ara per provar de reactivar-lo no han acabat mai de fructificar i, fins i tot, quan es va fer un concurs públic per donar-lo en concessió, la proposta de tornar a obrir com a hotel no va tirar mai endavant.



Mesos enrere un grup de veïns del poble es van erigir en una plataforma per mirar de desencallar la situació i reclamar una sortida per l’edifici. De fet, van arribar a plantejar fins i tot la desaparició del quart, propietari de l’antic hotel, perquè pensen que no té utilitat.