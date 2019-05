Trenta motoristes fan el primer curs de seguretat de l’ACA

L’Automòbil Club d’Andorra (ACA) va realitzar durant el cap de setmana els primers cursos de conducció seguda amb moto. L’entitat va indicar que van participar «satisfactòriament» 30 conductors i va detallar com s’estructura finalment la formació. L’ACA té previst que 240 persones facin la formació, la qual durarà fins a finals de juliol.



«Conduir bé no és només tenir habilitat i perícia, sinó que també suposa tenir consciència situacional i prudència», va explicar un dels formadors responsables del primer bloc de la formació, que és tècnic. «Posem èmfasi en el sentit de la consciència durant la conducció, és a dir, com ens comportem, com mirem i en què pensem», va indicar. El segon bloc és pràctic i consta de quatre exercicis: un eslàlom amb obstacles i control de vista, fer frenades en una superfície lliscant, amb frens ABS i sense, fer frenades d’emergència amb esquiva i un exercici en el qual tots els motoristes han de circular de forma simultània dins el camp de pràctiques exercitant diferents situacions de conducció.



Els primers cursos van tenir un «perfil molt heterogeni» i va aplegar des de conductors amb «molta experiència» fins a motoristes «més joves» i «amb tot tipus de motocicletes», va precisar l’ACA a través d’un comunicat. Les formacions tenen un preu de 90 euros i els socis de l’entitat compten amb un descompte.

Formacions fins al juliol

Els cursos, que estaven previstos que es realitzessin durant la primavera del 2018, es duen a terme en el marc de la campanya de seguretat viària Missió Zero Accidents que es va posar en marxa fa unes setmanes amb la finalitat de reduir la sinistralitat i la mortalitat a les carreteres del Principat. Es realitzaran cada cap de setmana fins a finals de juliol i l’ACA espera que el completin fins a 240 persones, concretament fins a un màxim de 48 cada cap de setmana en grups de màxim sis persones.