Els duaners intercepten 2.160 paquets de tabac a la Vall d’Incles

Els efectius de la Duana Andorrana van interceptar el dimecres passat 2.160 paquets de tabac a la Vall d’Incles i la Policia va detenir set persones acusades d’un delicte de contraban. Els duaners van realitzar un control a les 9.50 hores a dos turismes i en un d’ells van trobar el tabac, del qual no va transcendir el valor en el mercat. Aquests vuit arrestos formen part dels 24 que va realitzar el servei de l’ordre la setmana passada. Els agents també van detenir dos homes en un lapse de temps de 20 minuts per dos casos diferents de violència de gènere.

Un conductor bufa 2,33 g/l en el control d’alcoholèmia, no supera el drogotest i porta 10 grams d’estupefaents

D’una banda, a les 14.46 hores de dissabte van rebre l’avís que un home no resident de 49 anys havia agredit presumptament a la seva exparella a Andorra la Vella. Segons va manifestar la víctima, l’interessat li va proferir amenaces de mort i, amb una actitud violenta, la va agafar fortament dels cabells. De l’altra, i 19 minuts després, els agents van ser requerits a la Massana. Un resident de 27 anys va ser arrestat per una discussió de parella, en la qual va tenir una actitud «molt agressiva» envers la seva companya, va precisar la Policia. La víctima va relatar que la va agafar fortament pels canells i el coll, i la va empènyer. A més, la va amenaçar verbalment.



La setmana passada també es va produir un cas de violència domèstica. Un home resident de 25 anys va ser detingut per agredir al seu germà en un aparcament públic de la capital. Els fets van passar a les 6.17 hores de diumenge i la víctima va patir una ferida sagnant al cap. Tanmateix, els policies van detenir un resident de 27 anys per un delicte contra la intimitat i inviolabilitat del domicili. Va accedir al pis del seu pare, del qual té una ordre judicial d’allunyament, sense el seu permís.

Set conductors ebris

En l’àmbit de la seguretat del trànsit, set conductors van ser arrestats per conduir en estat d’embriaguesa. Un resident de 37 anys va donar una taxa de 2,33 grams d’alcohol per litre de sang la matinada de dimecres després de cometre una infracció del Codi de Circulació. També es va negar a realitzar la prova salivar de tòxics, però se li van trobar vuit grams d’haixix i dos de marihuana. La mitja d’edat dels conductors beguts va ser de 28 anys i l’alcoholèmia mitjana, d’1,44 g/l. Un dels controlats, un home de 30 anys, va fugir juntament amb un altre ocupant després de bufar 1,02 g/l. Els policies els van arrestar ràpidament i van comissar 0,5 grams de cocaïna al seu company.