El Madriu recupera la memòria de la Vall a través de 13 entrevistes

La Vall del Madriu-Perafita-Claror ha treballat conjuntament amb l’Arxiu Nacional d’Andorra per recuperar la memòria històrica de la Vall coincidint amb els 15 anys de la inscripció a la llista del Patrimoni Mundial de la Unesco. Concretament, s’han realitzat un total de 13 entrevistes a persones que han viscut i treballat a la Vall o que hi han estat vinculades d’una o altra manera.

Segons va detallar la directora del pla de gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, Susanna Simon, s’ha inclòs el testimoni de «diversos cortalans, el vaquer de la Vall, treballadors de Fhasa, constructors de cabanes....». Tot i així, ja va explicar que no ha estat una feina fàcil. «Portem un any i mig treballant-hi juntament amb l’Arxiu Nacional i primer hem hagut d’identificar les persones i després convèncer-les per fer-los una entrevista», va relatar Simon tot remarcant que en alguns casos qui ha parlat són els fills a partir del que els havien explicat els pares perquè ells ja no hi eren.

Susanna Simon: «Portem un any i mig treballant-hi i primer hem hagut d’identificar les persones i després convèncer-les»

El projecte consta d’un total de 13 entrevistes d’una hora que s’emetran a través d'RTVA, una cada setmana a partir de l’1 de juliol, quan es compleix l’efemèride. Paral·lelament, però, l’Arxiu Nacional, que serà l’encarregat de custodiar aquestes entrevistes, crearà un canal etnogràfic on es podran visualitzar extractes de cinc minuts de cada una d’elles. La directora del pla de gestió de la Vall va reconèixer que li hagués agradat comptar amb «algun altre testimoni tot i que els que apareixen són molt divertits i emblemàtics».

Malgrat que es tracta d’un producte que, en paraules de Simon, «era urgent», ja va avançar que ara per ara es tanca amb aquestes peces audiovisuals però que potser més endavant es plantejaran fer un llibre sobre la memòria històrica de les persones que han anat construint la Vall. «Amb les entrevistes hem aconseguit molt material per entendre el Madriu de fa 50 anys o més», va argumentar la directora.

Més divulgació

Més enllà del vessant històric, Simon va recordar que coincidint amb aquest 15è aniversari es donarà el tret de sortida al Campus Internacional per a Joves Iberoamericans, que té com a objectiu «no només donar a conèixer la Vall sinó també que la gent pugui gaudir-la». Tot i que el Madriu ja havia acollit una proposta similar amb anterioritat, aquella vegada estava oberta a joves de tot el món, mentre que ara es limita a la comunitat iberoamericana coincidint que l’any vinent Andorra organitzarà la Cimera Iberoamericana. Segons va ressaltar Simon, com en aquella ocasió –que va se tot un èxit–, la Unesco és l’encarregada de preparar les activitats, que se centraran sobretot a transmetre els valors universals, com el respecte, la solidaritat o la cooperació.

Campanya de comunicació / A més, s’han previst diverses accions publicitàries, com anuncis al cinema Illa Carlemany i una campanya sobre suports publicitaris per tots els carrers del Principat, i s’ha editat material didàctic per als infants d’entre 5 i 11 anys. «Hem treballat en uns dossiers per als pares i uns quaderns per als infants que analitzen aspectes com el paisatge, la biodiversitat o el patrimoni cultural i que tenen com a finalitat sensibilitzar els més petits sobre tots aquests temes», va posar de relleu la directora del pla de gestió de la Vall.

Conscienciació

Aprofitant el 15è aniversari de la inscripció de la Vall del Madriu-Perafita-Claror a la llista del Patrimoni Mundial, la directora del pla de gestió de la Vall va valorar que «encara queda camí per recórrer però que en els últims anys hem millorat en la conscienciació d’aquest patrimoni tant entre la gent del país com de fora». Per exemple, va explicar que a nivell turístic reben demandes de països cada vegada més llunyans i que aquest mateix estiu la televisió nipona vindrà a gravar imatges a la Vall. «De fet, la idea en els propers anys és seguir treballant en la difusió i la sensibilització del Madriu i precisament hi ajuden les activitats que organitzem durant l’estiu», va ressaltar Simon.