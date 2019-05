L’Esbart Laurèdia crea un espectacle amb personatges de diversos contes

Segons van observar des de l’associació, «aquests referents, que sovint han de competir amb d’altres de més mediàtics o més cinematogràfics, ens serviran també per retre homenatge a totes aquelles persones com Mossèn Cinto Verdaguer, Joan Amades, els germans Grimm, Charles Perrault o Fèlix Maria De Samaniego, que van dedicar la seva vida a recollir el folklore popular transmès oralment».

L’Esbart Laurèdia ha creat l’espectacle Patufet, on ets?, que representarà el proper diumenge 2 de juny a les 18.00 hores a l’Auditori Claror del Centre Cultural i de Congressos de Sant Julià, amb l’objectiu de posar en valor els personatges de contes, faules, llegendes i rondalles que amb la seva senzillesa i saviesa natural han sabut transmetre lliçons morals i valors educatius de generació en generació.

