Solana valora positivament la temporada i creu en Europa

El general manager del MoraBanc, Francesc Solana, va destacar ahir, després de posar punt i final a la temporada, que «aquesta ha estat positiva». «Ha estat bona, és la primera vegada que juguem més de 50 partits i hem acabat amb un balanç positiu entre totes les competicions. I a més, ha estat la primera vegada que hem guanyat un títol, com és la Copa Catalana ACB que, al final, ha tingut més valor perquè els tres equips han anat als play-off de la Lliga Endesa», reiterava. En aquest context, va destacar que «ens vam sortir del guió a l’EuroCup, una competició exigent i ho vam gaudir molt però al final, no hem pogut entrar als play-off, un objectiu que realment el club buscava. És la cinquena temporada que estem a l’elit i la perspectiva és bona perquè tenim il·lusió i ganes».

Colom, Upshaw, Vitali i Diagne són els únics jugadors que no acaben contracte aquesta temporada

Per un altre costat, va afirmar que «la derrota a Màlaga no ha d’embrutar una trajectòria brillant de les darreres setmanes, en les quals l’equip ha competit i ha guanyat». D’aquesta manera, Solana va culpar «als petits detalls» dels fets i va exposar que «el mes d’abril ens ha penalitzat molt per molt poca diferència». Així mateix, va recordar que «si haguéssim guanyat el dia del Saragossa, estaríem als play-off» i que «quan acabes amb aquest regust de més victòries que derrotes, la valoració no pot ser una altra que positiva».

A més a més, Solana va subratllar que «el camí dels darrers anys ens ha donat l’experiència de créixer» i que «jugar tants partits ens ha donat l’experiència de conèixer millor la manera de preparar-nos». «Cada any és millor i els objectius són ambiciosos, hem de veure quines coses no ens han anat bé i fer les coses diferents», reiterava.

Època de fitxatges

Un cop acabada la temporada, ve l’època dels fitxatges en les quals les especulacions estan al tema del dia i els rumors s’apoderen de l’actualitat. Si l’any passat tot va començar amb la marxa de Joan Peñarroya, aquest any, estarà marcada per la d’Andrew Albicy. En aquest context, va asseverar que «la idea del nostre club i de l’equip està per sobre de les individualitats i dels noms dels jugadors». Així, va explicar que Albicy «pensa que ha complert una etapa important» i que «estem tots contents perquè vam apostar per ell sent un desconegut i s’ha fet un nom important no només a l’ACB sinó a Europa. Ens va transmetre que la temporada que ve volia pujar el nivell de l’equip on jugués i és una decisió molt respectable». «Haurem de veure quins són els jugadors que volen seguir i els que volen venir a créixer al nostre projecte, però farem un equip competitiu que lluitarà per estar el més a dalt possible, sobretot mantenint la idea de club i d’equip», es comprometia. En aquest sentit, cal recordar que només Guille Colom, Reggie Upshaw, Miki Vitali i Moussa Diagne tenen contracte per la temporada vinent i en aquest aspecte, caldrà veure si algú no paga la seva clàusula.

Un desig: Europa

Per un altre costat, el MoraBanc no descarta anar a les competicions europees perquè l’ACB dona 10 places per a competir a Europa, quatre de les quals es corresponien a l’Eurolliga, tres a l’EuroCup i tres més a la Champions. «Estem a la desena posició i hem de veure que trien els altres clubs per veure o valorar quina hem de jugar, el club sempre ha apostat per jugar-hi i hem de veure si el fet d’haver arribat a les semifinals ens dona opcions a què la temporada que ve puguem ser-hi», assenyalava. «Per tant, hem d’esperar, veurem com evoluciona el tema per les pròximes setmanes però tenim esperances de jugar l’any que ve una competició europea», sentenciava.