Llovera aconsegueix entrar a les semifinals de Silverstone

Després de disputar el tercer meeting del Campionat del Món de Rallycros, Albert Llovera va marxar del Circuit de Silverstone amb excel·lents sensacions. Va competir, per segona vegada aquesta temporada, en una semifinal i això li va permetre comprovar que les diferències es van reduint.

Després de superar les quatre mànegues qualificatives, Llovera es va plantejar sortir per totes en la primera de les semifinals disputades: «La sortida va ser molt bona, vam superar a dos rivals i estàvem prop dels que dominaven la prova, però van arribar els tocs inevitables i en aquest cas, la sort no va estar del nostre costat». «Un toc d’un rival per darrere en ple revolt ens va treure de la traçada i l’opció de millorar posicions es va esfumar per complet», afegia.

Per un altre costat, aquest cap de setmana també va competir Amàlia Vinyes, ja que es va disputar la segona cursa de la temporada del Campionat d’Espanya de Resistència, on l’andorrana participa, amb un Cupra, en la categoria TCR. A Motorland, Amàlia va aconseguir la segona victòria de la temporada, reeditant l’èxit que ja havia aconseguit en l’arrencada del curs, a Navarra. «Ha estat un cap de setmana molt dur, però crec que el resultat és positiu. Aconseguir una victòria davant rivals tan ràpids no és gens fàcil, la qual cosa fa que me’n vagi encara més contenta», afirmava.