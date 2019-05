Victòria del Reial Madrid i doblet de l’Osasuna al Memorial Vila

Aquest passat cap de setmana es va disputar la 20a edició del Memorial Francesc Vila, una competició que, una vegada més, va portar molt ambient a les graderies de la Borda Mateu i del Prat del Roure, ja que els pares i aficionats que es van apropar a veure els partits en van sortir encantats amb el que van viure i de fet van manifestar la seva satisfacció amb l’organització i van destacar la qualitat del torneig.

D’aquesta manera, el Reial Madrid es van endur la categoria en benjamí, superant a la final a l’Espanyol per 4 a 1. En alevins, l’Osasuna va vèncer als penals al Nàstic de Tarragona després d’empatar a dos. Així mateix, en categoria femenina, el conjunt navarrès va repetir victòria després de superar per 0 a 1 a la Reial Societat.

Pel que fa als equips andorrans, tant benjamins com alevins van tancar el Memorial Vila en dotzena posició. En el darrer partit de la jornada el combinat nacional aleví va perdre per 2 a 0 contra la Reial Societat mentre que la categoria benjamí, va perdre per 2 a 3 contra el Girona FC.

El millor paper tricolor va ser per al conjunt femení, que va acabar la competició en sisena posició, per davant del Tolosa FC i del Girona. En aquest sentit, les andorranes van aconseguir la posició després de perdre per 1 a 2 contra la selecció de Lleida.