Tret de sortida amb la cerimònia d’obertura

Budva, Montenegro, va acollir la cerimònia d’obertura dels Jocs dels Petits Estats d’Europa que donava el tret de sortida a la cita olímpica. En aquest sentit, Andorra va ser la primera a desfilar. Per començar es van oferir unes imatges del país i de la seva història, després es va fer una exhibició de kata i, per sort, es va fer sense pluja, ja que durant tot el dia d’ahir el temps no va donar treva. Després de la desfilada de les delegacions, va sonar l’himne nacional de Montenegro i es va interpretar música local. Finalment, es va encendre la flama olímpica i es van interpretar diferents danses i cançons del país relacionades amb la seva bèlica història i es van fer els respectius parlaments.

En aquest context, el president del Comitè Olímpic Andorrà, Jaume Martí va indicar que «tota la delegació està bé» i va reconèixer que el gran problema serà la pluja. «És possible que ens afecti perquè tot està inundat, sobretot al vòlei platja perquè la sorra està molt dura i això influirà segur», remarcava. Pel que fa a les instal·lacions va assegurar que l’organització «ho ha fet molt bé» i que «el tartan està impecable, no tinc queixes». Malgrat això, l’únic però és la natació, ja que les instal·lacions se situen a més d’una hora de l’hotel on s’allotja la delegació tricolor. «Tenim un bon ambient, veurem com ens en sortim», sentenciava.

En aquest sentit, una de les qui s’estrena avui és la jove promesa Vicky Jiménez que jugarà en categoria individual contra Anja Draskovic. El seu pare i entrenador, Joan Jiménez, va comentar que «hem pogut entrenar i les pistes són bastant lentes, fet que fa el joc més avorrit». «El clima és el gran problema, afrontem la competició amb ganes», reiterava i afegia que «el problema serà a la segona ronda», per la rival contra qui competirà. «Per a ella és una experiència molt bona, és molt jove i ha d’aprendre, té nivell per afrontar partits i treure-ho endavant, no nota pressió però no hem d’oblidar que tan sols té 13 anys i per la seva edat, té un nivell molt bo, encara que ha d’anar cremant etapes», recordava i assegurava que «donarà el màxim, igual que jo, que competeixo en mixt i en dobles».

En aquesta línia, finalment, Joan Jiménez competirà en dobles amb Ricard Rodeiro. «Quan jugues, vols fer-ho bé, s’ha de donar el millor d’un mateix», subratllava. Per la seva part, Rodeiro assegurava «que tinc moltes ganes, ho donaré tot a la pista, els nervis sempre estan a l’hora de competir». La nedadora Mònica Ramírez, que s’estrena avui en els 200 metres esquena, va explicar que «he estat un mes a Barcelona preparant la cita, tinc ganes de fer un gran paper i repetir el de San Marino». «Un dels grans objectius és fer medalla, si no és el primer dia, tenim dues oportunitats més perquè s’ha fet una bona preparació aquest darrer més», remarcava. «Hi ha bastant nivell, és tot una incògnita, el nostre objectiu és baixar millorar les marques, però millor si fem medalles», concloïa.