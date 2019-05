Saviola admet que li «encantaria» involucrar-se a l’FC Andorra

Javier Saviola és un dels il·lustres residents al Principat que ha rebut amb bons ulls l’arribada del grup inversor Kosmos l’FC Andorra, projecte en el qual admet que li «encantaria» involucrar-se per aportar «els meus coneixements i el que vaig ser com a jugador».

«És una cosa que m’agradaria moltíssim formar part del projecte perquè hi ha gent que conec com el Gabri i l’Albert (Jorquera)», va reconèixer Saviola en declaracions a aquest mitjà —prèvies a l’ascens del passat diumenge—. Durant la seva trajectòria al Barça, el jugador argentí va coincidir durant tres temporades amb Gabri i dues amb Jorquera, raó per la qual va poder forjar una amistat, que encara avui perdura, amb els dos membres de l’staff tècnic andorrà.

Ara bé, davant la possibilitat que poguessin confluir els camins entre la seva futura carrera com a tècnic i l’ambiciós projecte de l’FC Andorra, Saviola es mostra prudent. «Sé que això tampoc és dir m’encanta i m’agrada, sinó que tenen un grup al darrere i segurament ja està conformat. Però és cert que si a mi m’ho proposen m’agradaria moltíssim».

En qualsevol cas, ja sigui integrat en el projecte o com a mer seguidor, Saviola considera que el projecte de Gerard Piqué, president i fundador de Kosmos, és «un fet espectacular per al país». «Aquí el que fa falta és aquest creixement per donar el pas perquè realment el futbol andorrà vagi cap a dalt. Que Piqué vingui a proposar idees i aposti perquè l’FC Andorra comenci a estar a divisions superiors a la que està és meravellós. I perquè a mi, ja portant tres anys a Andorra, és una cosa que em donaria molt plaer que el futbol andorrà creixi» va afegir l’exfutbolista argentí, que actualment milita al Sideco Encamp com a jugador de futbol sala.

De fet, Saviola va assegurar que la seva presència a la Lliga Viatges Pantours persegueix objectius similars respecte a la contribució d’evolució del futbol andorrà. «Quan jugo em pregunten què faig aquí i a mi el que m’interessa és que això també creixi. M’encanta que hi hagi altres equips competitius també». A més, Saviola va desitjar, com l’horitzó que va fixar Piqué per a l’FC Andorra d’arribar a la Champions, que «quan un equip andorrà viatgi a Europa pugui competir», així com també quan la selecció andorrana s’enfronti a altres combinats. «És complicat, però al final es tracta de competir, estar a l’alçada i tenir capacitat de crear jugadors» va expressar el conejo.

Durant el curs per obtenir la titulació UEFA Pro, llicència que autoritza la direcció d’un equip a l’elit, Saviola va tenir oportunitat de fer «unes pràctiques» com a auxiliar tècnic a l’FC Ordino i a dia d’avui exerceix com a segon entrenador del cadet de l’Enfaf Crèdit Andorrà.