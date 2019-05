Decideixen i actuen

La conscienciació social s’ha d’aprendre de ben jove per tal de comptar amb uns valors interioritzats de sèrie un cop la persona va creixent, passant per l’adolescència fins a l’edat adulta. El Consell d’infants que es realitzen en diferents parròquies són un element que serveix perquè els més joves s’impliquin en la societat, i que es plantegin factors que potser d’una altra manera no ho farien.

De les propostes i el debat sorgeixen plantejaments, i iniciatives a desenvolupar. Una d’aquestes és la que van realitzar ahir una quarantena d’alumnes de segon cicle de primària de l’escola andorrana, que van sortir pels carrers d’Ordino en tres brigades de neteja per treure la brutícia dels jardins que envolten l’Auditori Nacional, el camp de la Tanada, i a l’entorn del parc infantil Prat de Call. La jornada va servir per prendre consciència a nivell medi ambiental, a més de comprovar de primera mà que les decisions que es prenen entre tots, es poden posar en pràctica pel bé comú.

Aquest no va ser l’única iniciativa amb rerefons social que es va realitzar ahir a Ordino. Va ser un dia de conscienciació i aprenentatge entre els més joves. Un total de 560 alumnes de l’escola andorrana d’Ordino, 420 de segona ensenyança i 140 de primària van participar en la Cursa contra la fam, una activitat conjunta amb l’ONG Acción Contra el Hambre. La prova, més que competitiva, era solidària. Consistia en fer la volta al poble, i cadascuna d’elles comptava amb una assignació econòmica. La participació de tots aquests joves va permetre recaptar més de 4.000 euros, que són donats a aquesta ONG que lluita contra la desnutrició infantil.