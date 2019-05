Les claus de l’ascens

La feina ben feta no té fronteres ni rivals. I, sinó, que els ho demanin als jugadors de l’FC Andorra. L’arribada de Gerard Piqué al club va provocar grans canvis i fitxatges. Gabri Garcia i Albert Jorquera passaven a ser entrenadors, Jaume Nogués seria el director esportiu i grans jugadors arribaven a la plantilla. Els primers a fer-ho van ser Rubén Bover i Ferran Tacón, quan encara no se sabien les intencions del blaugrana i l’equip estava novè a la classificació i a 16 punts del líder. Tot seguit, els qui passaven a vestir la samarreta tricolor eren Ernest Forgas, Adrià Vilanova, Fede Bessone, Oriol Dot, Andrés Jantus, Joan Cervós, Claudi Bové i Nico Ratti. Els darrers a afegir-se a l’equip van ser Martí Riverola i Moha Keita. L’Andorra incorporava 12 jugadors i eren uns altres nou els qui deixaven les files tricolors: Aaron Sánchez, Albert Reyes, Èric de Pablos, Hans, Joel Martínez, Miki del Castillo, Miquel Torres, Roberto Gomes i Roger Nazzaro.

Amb la nova plantilla es començava a dibuixar un somni. Un objectiu que es veia com un repte: pujar a Tercera Divisió. Estaven lluny d’assolir-ho. L’FC Andorra es trobava a mitja taula, eren vuitens a la classificació i estaven a 14 punts del líder del moment: el Manresa. Els jugadors es plantejaven cada partit com una final. En tenien 19 per endavant. 19 finals per situar-se al capdamunt de la taula, per ser líders. 19 partits que van afrontar amb solvència. De fet, només van haver d’encaixar una derrota. Va ser el 5 de gener contra l’EFAC Almacelles en el que suposava el primer enfrontament de l’era Piqué, quan els jugadors només portaven tres entrenaments junts. Pel que fa a la resta de partits, el balanç és de 14 victòries i quatre empats contra el Vista Alegre, Mollerussa, Vilanova i Gavà.

El conjunt del Principat no ha perdut cap partit de la segona volta de la competició

D’aquesta manera, els tricolors van signar diumenge una segona volta espectacular on no encaixaven cap derrota i aconseguien sumar 43 punts (que es converteixen en 46 si tenim en compte l’últim partit de la primera volta). Diuen que de mica en mica s’omple la pica, i la de l’FC Andorra ha acabat la lliga a vessar. Abans que el president i fundador de Kosmos comprés el club, el balanç era ben diferent. Portaven quatre derrotes, sis empats i cinc victòries que els feien sumar només 21 punts.

Quant als gols, se n’ha anotat un total de 58, 38 d’aquests durant l’era Piqué. I qui s’ha penjat la medalla de golejador és Ernest Forgas, que ha acabat la lliga en el top 3 després de marcar 15 gols en 18 partits. Una xifra que s’amplia a 24 si es tenen en compte els 9 gols que va fer jugant amb el Reus abans d’arribar a l’equip tricolor. A més, ha assolit la mitjana més alta de la competició amb 0,8 gols per partit. Pel que fa a la resta de jugadors, destaquen Kiki, que forma part del top15 amb 9 gols i tancant el podi de l’equip es troba Jordi Betriu, amb 6. D’altra banda, Nico Ratti n’ha encaixat només 12 en 19 partits, el que implica una mitjana de 0,6 gols per matx.

L’única derrota de l’era Piqué va ser contra l’Almacelles quan havien entrenat junts només tres vegades

Durant el camí, el conjunt del Principat es convertia en el focus de totes les mirades i, també, en el rival a batre. Apareixia la plataforma ‘No a Piqué’, Ilde Lima criticava el nombre d’andorrans a l’onze incial i Raúl Paje, entrenador del Viladecans, acusava Piqué d’«adulterar la competició». Però, alhora, l'FC Andorra es convertia en la nina dels ulls de tot el país. Les samarretes perdien el Restaurant Beluga com a patrocinador. MoraBanc arribava per la porta gran amb una roda de premsa on compareixia Gerard Piqué. Mitjans de tota Espanya venien a cobrir l’esdeveniment i el nom d’Andorra ressonava per arreu.

De fet, el partit de diumenge no només va cridar l’atenció d’un miler d’aficionats, també va atraure mitjans de tot arreu. Gol TV, Mediaset, la Xarxa, la Sexta, el diari AS i, fins i tot, el rotatiu francès l’Équipe feien acte de presència al Prada de Moles. I és que s’ha fet ressò de l’ascens a mitjans de tota Espanya: Mundo Deportivo, Marca, Esport3 i El Periódico de Catalunya. La llista és infinita.

El Prada de Moles també és un dels canvis que van arribar amb Piqué. És ben sabut que al país hi ha problemes pel que fa a la disponibilitat dels camps de futbol. És per aquest motiu que els tricolors van canviar la Borda Mateu pel Prada de Moles al febrer. I el camp va esdevenir un fortí. Dels 8 partits que s’hi han disputat, set han acabat amb victòria. En l’altre es va empatar a 0 contra el Vilanova. I Ratti només ha encaixat quatre gols.

En definitiva, l’FC Andorra va assolir diumenge un ascens més que merescut. Les xifres parlen per elles mateixes. Amb Piqué ha arribat a l’FC Andorra el genoma d’un ADN blaugrana que s’estén, no només amb els entrenadors i algun jugador, sinó que cada vegada es veu més reflectit en el joc. I és que, com va valorar Kiki, «el canvi és positiu. Des que va arribar Gerard Piqué amb la seva empresa, els místers i la resta... Són gent que ha estat involucrada en el futbol des de ben petits i que ens han donat una filosofia de joc que nosaltres intentem aprofitar i executar-la el millor que podem». El de diumenge va ser el primer pas d’un llarg camí. Qui sap on està el límit d’aquest Andorra i si, com somia Piqué, algun dia sonarà l’himne de la Champions al país dels Pirineus.

L’FC Andorra es jugarà la classificació

per a la Copa del Rei dissabte a Manresa

La temporada no ha acabat i ara, l’FC Andorra es jugarà el títol com a campió de Primera Catalana, una títol que permetria als de Gabri García disputar la Copa del Rei. D’aquesta manera, accedirien a la primera ronda de la competició, que es jugarà contra un altre equip de Preferent d’Espanya. Aquest fet, per tant, podria suposar que en un futur, en cas de superar aquesta primera ronda, arribés a jugar contra algun gran conjunt, com per exemple l’FC Barcelona.

Així doncs, els tricolors s’enfrontaran al campió del Grup 1 de Primera Catalana, la UE Vilassar de Mar, aquest dissabte 1 de juny a les 18 hores a l’Estadi Municipal el Congost de Manresa.

Per altra banda, cal tenir en compte que, ara per ara, els equips assegurats pel grup cinc de la Tercera Divisió espanyola són el Peralada, Sant Andreu, Europa, Terrassa, el Vilafranca, el Granollers, Cerdanyola, el Figueres, Santfeliuenc, Pobla Mafumet, San Cristóbal, Castelldefels, Vilassar. Així mateix, caldrà veure què passa finalment amb el futur del Reus.