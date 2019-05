El Congrés d’Educació i Entorn torna a la Seu

Aquesta tarda tindrà lloc a la Catedral de Santa Maria d’Urgell la inauguració de la novena edició del Congrés d’Educació i Entorn de la Seu d’Urgell. L’acte inaugural anirà a càrrec del conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Josep Bargalló; la nova ministra d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra, Ester Vilarrubla; l’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla; i el president del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Jesús Fierro. L’acte inaugural seguirà amb l’espai de diàleg entre Xavier Prats, assessor de Tech for all i exdirector general d’E i Cultura a la Comissió Europea, i Mar Camacho, directora general d’Innovació, Recerca i Cultura digital del Departament d’Educació, que versarà sobre el tema Cap a on va l’educació?

Transformació educativa

El Congrés d’Educació i Entorn torna enguany després que l’edició de l’any passat no es va poder celebrar a causa de la imposició per part del Govern espanyol de l’article 155 a Catalunya, que impedia garantir el correcte funcionament i finançament de l’activitat. Se celebrarà a la Sala de Sant Domènec a partir de demà i fins dissabte, 1 de juny. Enguany el tema central és la transformació educativa, tot posant l’accent en les xarxes i el lideratge pedagògic com a elements cabdals per a la millora i la qualitat del sistema educatiu.



En aquesta ocasió s’hi enllacen elements de recerca, ciència i pràctica educativa. Es definirà, així, la innovació pedagògiques com a mitjà que acompanya cap a la transformació dels centres i processos educatius, amb la participació i la mirada de personalitats d’àmbit internacional i territorial.



El congrés comptarà amb la participació de 300 persones, entre docents de centres educatius i d’universitats, tècnics i tècniques municipals, diferents agents socials, entitats i institucions sensibilitzades amb l’educació del país. En les tres jornades hi confluiran ponències i punts de trobada que faran emergir coneixements, evidències en la recerca, continguts i el diàleg i la interacció entre diversos actors de l’educació, informa Ràdio Seu.