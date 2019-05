Acord de cooperació entre les cambres dels Petits Estats

En el marc del Fòrum econòmic a Montenegro, que arrenca avui i durarà fins demà, les Cambres de Comerç dels Petits Estats d’Europa signaran un acord de cooperació amb l’objectiu de promoure la col·laboració en matèria d’inversió, comerç i cultura. En virtut de l’acord, se celebrarà un Fòrum Econòmic, que es durà a terme al país que aculli els Jocs dels Petits Estats d’Europa, sent la cambra de comerç del país amfitrió l’organitzadora d’aquesta cimera. Així, la Cambra de Comerç d’Andorra organitzarà el 2021 la propera edició d’aquesta nova trobada econòmica entre Petits Estats. El Fòrum Econòmic se centrarà en assumptes que millorin la cooperació i els intercanvis entre els països en els àmbits negocis, tecnologia, educació, projectes en comú i altres formes de connectivitat. Enguany, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra assistirà i participarà conjuntament amb Actua en el primer Fòrum Econòmic dels Petits Estats. L’objectiu d’aquesta trobada és donar a conèixer les oportunitats de negoci a Andorra així com establir llaços econòmics, empresarials i institucionals amb els altres països, tal com estableix l’acord de cooperació.



La delegació de la Cambra andorrana estarà integrada per Pilar Escaler, directora; Raymon Ginesta, vicepresident de Comerç, Esther Puigcercós, directora general d’Andorran Banking i vicepresidenta Altres Serveis de la Cambra, Joan Arderiu, tresorer adjunt, Meritxell Marsà, vocal cooperadora, a més d’altres representants per a l’organització de la trobada del 2021.