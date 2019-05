El trencament sindical s’aguditza i el CFPA convida Torra a dimitir

El trencament entre els diversos sindicats de l’administració pública es fa cada dia més gran. Després de l’encreuament d’acusacions entre SEP, Sipaag i el president de l’ABA, Joan Torra, pel funcionament de la Mútua, ara és el CFPA qui ha fet públic el seu malestar amb el bomber i el convida a dimitir dels seus càrrecs de representació de la resta de col·lectius.



Mitjançant un comunicat, el sindicat policial manifesta que «el senyor Joan Torra no pot continuar tenint la confiança del nostre col·lectiu com a representant en el si de les comissions en les que participa, ja que amb la seva acció ha demostrat que no és mereixedor d’aquesta». Per aquest motiu, «deixem a la seva voluntat i als seus principis, l’acció de dimitir dels seus càrrecs».



L’esclat del CFPA arriba després que en un article publicat en aquest rotatiu sobre el cobrament dels complements d’especialitat en la tretzena paga que s’ha atorgat als bombers, Torra afirmés que els policies també ho tenen. «Falta a la veritat en les seves manifestacions», asseguren des del CFPA, recordant que «en l’actualitat no hi ha cap reglament que reguli el cobrament amb tretze mensualitats de cap especialitat del departament».



Per aquest motiu reclamen una «rectificació pública on deixi ben clar a què es referia, coneixedor com és per ser membre en les diferents comissions, que el cos de Policia no gaudeix en l’actualitat de cap reglament d’especialitats».

Defensa

Torra, però, va assegurar ahir a EL PERIÒDIC que «de dimissió res de res» i va insistir que «el complement específic» que perceben altres cossos especials (policia, duana o penitenciaris) es cobra amb tretze pagues.



Més enllà d’aquesta polèmica concreta, des del CFPA es va voler expressar «la inquietud» per les diferències fetes públiques per diversos agents sindicals, recordant que ells van promoure «un apropament entre les diferents parts sense obtenir cap resultat positiu». Així, es va remarcar que els representants de les diferents associacions sindicals que es troben en situació de membres dels diferents comitès de comissions establertes conjuntament amb el Govern, «no només tenen l’obligació de defensar els seus respectius col·lectius, sinó també la resta de treballadors públics, ja que per això van ser escollits entre tots». Per tot plegat, asseguraven constatar «amb tristesa i enuig» com aquests principis no formen part de les prioritats «d’alguns d’aquests representants», en referència clara a Torra.

Demandes legítimes

El CFPA va assegurar que qualsevol demanda de qualsevol col·lectiu de l’administració «és legítima i defensable», però van assegurar que «davant la manca d’arguments» d’aquells que van ser escollits per «defensar els nostres interessos col·lectius, s’utilitzi el cos de Policia per defensar les seves demandes, fent públiques afirmacions que no tenen res a veure amb la realitat».



Tot i així, garanteixen que «continuarem donant suport, amb el respecte degut, a totes les demandes dels treballadors de l’administració, coneixedors com som de les diferents casuístiques i especificitats, tal com hem fet fins al moment. Però no acceptarem que s’utilitzin les diferències de cadascú de nosaltres per intentar aconseguir avantatges amb situacions comunes als col·lectius».



Amb tot, es van mostrar confiats que la situació es pugui reconduir positivament, no només «per la imatge donada», sinó «pel bé comú de tots els treballadors».

ABA i A118 presenten un recurs contra la Mútua

Els representants de l’ABA i A118, Joan Torra i Miquel Àngel Adran van entrar ahir un recurs administratiu contra la Mútua dels empleats de l’administració general i de l’administració de justícia per fer valer la seva representació i legitimitat i aconseguir que la mútua també doni cobertura als complements salarials en cas de baixa. Així, després que la comissió de la Mútua rebutgés les seves pretensions, argumentant, entre altres, que els sol·licitants «no acrediten ni la seva legitimació ni la seva representativitat per a efectuar la sol·licitud formada», ara presenten tota la documentació que acredita la vigència dels càrrecs i la inscripció al registre corresponent. D’altra banda, reclamen que es modifiqui l’article del reglament que regula el funcionament de la Mútua perquè contempli la cotització de tots els complements salarials. Mentre això no passa, sol·liciten una circular d’obligat compliment per part del Govern en aquest sentit. Igualment volen que es resolguin favorablement tots els recursos i queixes oberts fruit de l’impagament de la prestació per part de la Mútua dels complements.