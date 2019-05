Segona prova pilot a la Massana per reduir el trànsit de la CG3

La segona prova pilot en menys de mig any per reduir el trànsit de la CG3 s’implementarà a partir del proper dimecres 5 de juny, de 7 a 9 hores del matí, tal com va anunciar ahir el Govern a través d’un comunicat. La mesura contempla l’obertura de dos carrils en sentit baixada, mitjançant un dispositiu a través de cons i la presència de personal de Mobilitat en aquest tram, entre la rotonda d’Anyós i la del túnel 2 Valires.

En aquest sentit, el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres; el cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés; el cònsol major de la Massana, David Baró; el cap de l’Àrea de Mobilitat i Pavimentació, Jaume Bonell; i el director d’Ordenament territorial, Manel Riera, es van reunir in situ en els terrenys per aprovar l’execució de la prova pilot. «Esperem que això porti uns bons fruits i es pugui guanyar uns minuts més amb menys retenció pels matins» va desitjar Baró.

El dispositiu, de caràcter provisional, s’implementarà a partir del dimecres 5 de juny de 7 a 9 hores del matí

De fet, com va recordar el cònsol de la Massana, aquesta és una proposta que figurava al programa electoral de Ciutadans Compromesos amb l’objectiu «d’ajudar a descongestionar el trànsit en hora punta», precisament quan conflueixen a la via pública els veïns massanencs i ordinencs que es dirigeixen a altres parròquies per anar a treballar.

«La proposta va en el sentit d’agilitzar, de manera que els massanencs que van en direcció a Andorra la Vella com també els que passen per l’Aldosa i Anyós es puguin incorporar al mateix temps i seguir fins al Dos Valires amb un doble carril i un cop allà en aquella gran rotonda que es pugui distribuir el trànsit» va explicar Baró. «Val la pena provar-ho i si això millora el trànsit es podrà mantenir en el temps» va concloure.

Justament a finals de gener Mobilitat ja va dur a terme una prova pilot en els trams entre la rotonda de Sorribes a la Massana i l’encreuament de Sispony, i entre la rotonda Valira Nova a Encamp i la Bartra. En ambdós casos es va passar de dos carrils a un amb la idea d’evitar «l’efecte embut». Tot i que la idea inicial era allargar la prova durant tres dies, tant sols va romandre activa durant dos matins per les queixes que va generar entre els usuaris.

Baró es reuneix amb Viladomat per tractar la crisi de Vallnord

El cònsol major de la Massana, David Baró, es va reunir ahir amb el màxim accionista de Saetde, Joan Viladomat, en la línia d’inicar «una fase de diàleg» per tractar la crisi de Vallnord i explorar possibles solucions que passin «per mantenir una marca coneguda a nivell internacional». Tenint en compte que hi ha dos socis implicats, Baró va recalcar que «tot s’ha de fer de comú acord i amb consens» i va desitjar poder fer més reunions en els propers dies. De fet, el passat dilluns el cap de Govern, Xavier Espot, va reunir-se amb el cònsol major de la Massana i el d’Ordino, Josep Àngel Mortés. D’altra banda, Baró va posar de manifest que, més enllà de la situació de Vallnord, cal separar la defensa d’interessos respecte les «molt bones relacions» en tots els serveis mancomunals que comparteixen la Massana i Ordino.

Convocatòria oberta per a l’Homenatge al Ciutadà

El Comú de la Massana va obrir ahir el termini per presentar candidatures per a l’Homenatge al Ciutadà. La sol·licitud es pot presentar fins el dilluns 17 de juny al servei de Tràmits. Aquest reconeixement s’atorga a les persones que treballen de forma altruista per millorar la comunitat. Una de les particularitats és que no es fa cada any sinó que el comú es reserva el dret o no a concedir-lo en funció de si les candidatures presentades s’ajusten als requisits. El darrer premiat va ser mossèn Bordes, per la seva contribució a millorar les condicions de vida dels massanencs de principis del segle XX. La distinció s’ha atorgat fins ara a Dolors Ribes, Josep Serra, Antoni Areny, Manel Rivas, l’associació Carisma, Clare Allcard, Antoni Morell i mossèn Bordes.