Queixes pel ‘roaming’ d’Andorra Telecom abans d’entrar al país

Les xarxes socials s’han convertit en la principal font d’arribada de queixes a l’Agència Catalana de Consum per part d’usuaris a qui els mòbils se’ls connecten a la xarxa d’Andorra Telecom abans de creuar la frontera. Així ho van alertar des de l’organisme català que no va poder concretar, però, el nombre de queixes rebudes. Una problemàtica que des d’Andorra Telecom s’estranyen que succeeixi i remarquen que intenten limitar la cobertura dins els límits del Principat, fins comprovacions periòdiques que no descarten repetir per aclarir la situació.



Des de l’Agència Catalana de Consum van admetre que aquestes queixes «són habituals», tant de turistes que visiten el país com de residents a la Seu d’Urgell o a altres poblacions properes a la frontera. A les xarxes socials, però, es poden detectar queixes de persones a qui el mòbil els ha agafat cobertura andorrana en zones muntanyoses allunyades, com a Port Ainé, el parc nacional d’Aigüestortes o fins i tot des de l’estació d’esquí de Tuixent.



És per aquest motiu que van manifestar la voluntat de demanar informació al Consell Comarcal de l’Alt Urgell per poder comprovar si també han rebut queixes. Davant d’aquesta situació, des de l’organisme es va recordar que Andorra queda fora de la Unió Europea i per aquest motiu les tarifes de roaming són molt més altes, motiu pel qual recomanen als usuaris que desconnectin el servei de dades abans de creuar la frontera. Amb tot, van remarcar que l’últim cop que es va tenir contacte amb la companyia de telecomunicacions andorrana «ens van demostrar que feien la seva barrera i per tant no es produïa cap conflicte». Això no obstant, també recorden que el 2012 es va obrir un expedient sancionador per un problema d’aquestes característiques si bé no es va poder concretar més detalls de la qüestió.

Sorpresa

Davant les preguntes i el ressò mediàtic de l’alerta de l’Agència Catalana de Consum, Andorra Telecom es va afanyar a donar resposta a les queixes. «Estem molt sorpresos, perquè han donat l’alerta però a nosaltres no ens han comunicat res ni tampoc tenim constància de cap notificació a cap de les quatre operadores espanyoles amb qui tenim tractes», va exposar el portaveu de la companyia, Carles Casadevall.



En aquest sentit va assegurar que malgrat que «intentem cobrir el màxim de territori, intentem limitar la cobertura dins el país», de manera que remarca que «no ens quadra per a res» l’alerta. «Més aviat al revés, perquè hi ha usuaris a qui la cobertura espanyola els dura més enllà del Punt de Trobada, o residents que un cop creuen la frontera de seguida perden la cobertura andorrana», relata, assenyalant que «les ones electromagnètiques no entenen de fronteres».



Casadevall admet, en canvi, que en zones muntanyoses properes i elevades sí que es pot produir aquesta situació, «però el problema sempre es produeix quan es perd la cobertura espanyola». En aquest sentit es recomana als usuaris que configurin manualment l’elecció de la xarxa per evitar que els canviï de companyia i considera que potser el que seria necessari és que les companyies espanyoles revisessin la seva zona de cobertura per evitar pèrdues de senyal.



El portaveu d’Andorra Telecom també va explicar que dos cops l’any es fan contactes amb les operadores espanyoles per mesurar les xarxes, «i sempre fem demandes de limitació de cobertura». Així, cada quatre o cinc mesos, l’operadora nacional fa comprovacions, «i si quelcom no va bé, en parlem i es retoca». Unes comprovacions que també es podrien fer ara per determinar què ha succeït.



Finalment, van lamentar «el missatge alarmista» que consideren que ha transmès l’Agència Catalana de Consum, ja que creuen que és «exagerat» demanar als usuaris que desconnectin el servei de dades.